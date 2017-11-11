В Удмуртии отменили режим ЧС, введенный из-за обрушения дома в Ижевске

Информационное сообщение служб МЧС РФ на рекламном экране неподалеку от частично обрушившегося жилого панельного дома на Удмуртской улице в Ижевске. 10 ноября 2017

Информационное сообщение служб МЧС РФ на рекламном экране неподалеку от частично обрушившегося жилого панельного дома на Удмуртской улице в Ижевске. 10 ноября 2017

УФА, 11 ноя — РИА Новости. Власти Удмуртии отменили режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за обрушения части жилого дома в Ижевске, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главы региона.

По его словам, указ о снятии режима ЧС в субботу подписал глава Удмуртии Александр Бречалов. "В связи с завершением аварийно-спасательных, поисково-спасательных работ на месте обрушения части девятиэтажного дома снять режим чрезвычайной ситуации регионального уровня", — говорится в распоряжении руководителя республики.

В четверг при обрушении части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж были полностью разрушены восемь квартир. По предварительной версии, причиной стал взрыв бытового газа. По последним данным, погибли семь человек. Суббота и воскресенье объявлены днями траура. Флаги приспущены на всей территории республики.