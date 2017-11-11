После коммунальной аварии в Улан-Удэ возбудили уголовное дело

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Уголовное дело по статье "халатность" заведено по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина после коммунальной аварии в Улан-Удэ в отношении должностных лиц МУП "Водоканал", заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По предварительным данным, произошедшая вечером 9 ноября 2017 года авария оставила без воды около 100 тысяч жителей столицы Бурятии. До настоящего времени водоснабжение не восстановлено.

"По поручению Председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина Главным следственным управлением СК России по результатам доследственной проверки о произошедшей в Улан-Удэ коммунальной аварии возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц МУП "Водоканал" по признакам преступления, предусмотренного статьей… "халатность", — сказала Петренко.

Местные власти сообщали, что авария произошла в четверг около 17.00 (12.00 мск). Под отключение попали 475 многоквартирных домов, 45 объектов социальной сферы, из них 14 — детские сады. Предполагалось, что на ее ликвидацию потребуется 10-12 часов, но авария оказалась сложной. По данным властей, это первая авария такого масштаба в истории города. Специалисты работают в круглосуточном режиме.