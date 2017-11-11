После коммунальной аварии в Улан-Удэ возбудили уголовное дело

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Уголовное дело по статье "халатность" заведено по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина после коммунальной аварии в Улан-Удэ в отношении должностных лиц МУП "Водоканал", заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
"По поручению Председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина Главным следственным управлением СК России по результатам доследственной проверки о произошедшей в Улан-Удэ коммунальной аварии возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц МУП "Водоканал" по признакам преступления, предусмотренного статьей… "халатность", — сказала Петренко.
Местные власти сообщали, что авария произошла в четверг около 17.00 (12.00 мск). Под отключение попали 475 многоквартирных домов, 45 объектов социальной сферы, из них 14 — детские сады. Предполагалось, что на ее ликвидацию потребуется 10-12 часов, но авария оказалась сложной. По данным властей, это первая авария такого масштаба в истории города. Специалисты работают в круглосуточном режиме.