Суд заочно арестовал бывшего владельца Черкизовского рынка Исмаилова

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест бывшего владельца закрытого Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова по делу об организации двух убийств, сообщила в субботу РИА Новости его адвокат Марина Русакова.

"Суд выдал заочно санкцию на арест, решение обжаловано, Мосгорсуд рассмотрит жалобу 15 ноября", — сказала адвокат.

Русакова пояснила, что ни Исмаилова, ни ее следствие не предупредило о заочном предъявлении обвинения и судебном заседании. "Он гражданин России и мог бы рассчитывать, что с ним поступят по закону. Следствие обязано было направить ему уведомление", — сказала она.

Адвокат пояснила, что Исмаилов сейчас находится не в России. "На заседании суда был адвокат по назначению. Хорошо, что он обжаловал это решение, иначе мы бы узнали о нем, только когда оно вступило бы в законную силу", — добавила она.

Раньше в рамках этого же дела был арестован его брат Рафик Исмаилов. Он обвиняется в расстреле владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя "Люблино-Моторс" Юрия Брилева в мае на Новорижском шоссе. Исмаилову и второму фигуранту дела, Мехману Керимову, предъявлено обвинение по статье УК РФ "Убийство двух и более лиц".