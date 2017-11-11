На юге Москвы в массовой драке пострадали четыре человека

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Четверо мужчин получили ранения в результате драки в районе Бирюлево на юге Москвы, предполагаемые нападавшие арестованы, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В отдел полиции поступило сообщение о драке возле жилого дома в Булатниковском переулке. Очевидцы сообщили, что неизвестные нанесли ранения четырем мужчинам, после чего скрылись. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции оказали потерпевшим первую помощь. Все пострадавшие были госпитализированы", — сказала она.

По словам Волк, трое подозреваемых были задержаны: ими оказались уроженцы одной из среднеазиатских республик в возрасте от 22 до 25 лет, они ехали на автомобиле в сторону границы, чтобы скрыться на родине.

"Следственным управлением УВД по ЮАО ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство). В отношении задержанных судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — добавила Волк.

О массовых драках в России в 2015-2017 годах читайте в справке >>