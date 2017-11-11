В доме в Ижевске, где обрушился подъезд, подключат электро- и водоснабжение

УФА, 11 ноя — РИА Новости. Ижевские коммунальные службы начали подготовку к подключению систем жизнеобеспечения дома, частично разрушенного в четверг, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы городской мэрии.
"В настоящее время конструкции дома проверяет экспертная группа, куда входят представители Минстроя, Минэнерго, спасатели и проектные организации. После завершения этой работы коммунальщики подключат холодную и горячую воду, электричество. Как только жители смогут вернуться в свои квартиры, газовики проведут поквартирный обход, чтобы возобновить газоснабжение дома", — сообщил собеседник.
По его словам, в настоящее время расчищается территория жилого дома. После того, как дорожные службы завершат уборку, будет возобновлено движение транспорта по улице 10 лет октября.