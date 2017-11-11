Источник сообщил о четырех погибших в ДТП в Ингушетии

НАЛЬЧИК, 11 ноя — РИА Новости. Четыре человека погибли в результате столкновения иномарки с отечественным автомобилем в Малгобекском районе Ингушетии, еще один получил травмы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

Ранее сообщалось, что вечером в пятницу в городе Малгобек произошло столкновение двух автомобилей — Mercedes и "ВАЗ-21099". По предварительным данным, в результате погибли три человека, еще один участник аварии с тяжелыми травмами был доставлен в больницу.

"По уточненной информации, в аварии погибло четыре человека, один госпитализирован в реанимационное отделение больницы", — сказал собеседник агентства.