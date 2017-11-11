Глава СК лично контролирует проверку после коммунальной аварии в Улан-Удэ

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку по факту коммунальной аварии в Улан-Удэ, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По предварительным данным, произошедшая вечером 9 ноября 2017 года авария оставила без воды около 100 тысяч жителей столицы Бурятии. До настоящего времени водоснабжение не восстановлено.

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин взял на контроль проведение доследственной проверки следственным управлением СК России по Республике Бурятии в связи с произошедшей в Улан-Удэ коммунальной аварии", — сказала Петренко.

По ее словам, следователям предстоит в кратчайшие сроки разобраться в причинах происшествия, дать правовую оценку действиям коммунальщиков и представителям администрации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Местные власти сообщали, что авария произошла в четверг около 17.00 (12.00 мск). Под отключение попали 475 многоквартирных домов, 45 объектов социальной сферы, из них 14 — детские сады. Предполагалось, что на ее ликвидацию потребуется 10-12 часов, но авария оказалась сложной. По данным властей, это первая авария такого масштаба в истории города. Специалисты работают в круглосуточном режиме.