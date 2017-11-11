В Приморье восстановили нарушенное из-за аварии электроснабжение

ВЛАДИВОСТОК, 11 ноя — РИА Новости. Энергетики восстановили электроснабжение в Приморье, где ранее без света остались 23,6 тысячи человек, сообщает Минэнерго РФ.

Почти 23,6 тысячи человек остались без электроснабжения в Хасанском районе Приморья утром субботы из-за аварии. В 03.19 мск персонал по неотложной заявке отключил вторую цепь воздушной линии 110 киловатт "Давыдовка — Барабаш — Славянка" из-за обрыва грозотроса.

"В 05.49 аварийно-восстановительные работы завершены, вторая цепь ВЛ 110 кВ "Давыдовка – Барабаш – Славянка" включена в работу, и всем потребителям подано напряжение", — говорится в сообщении.