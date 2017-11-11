В Приморье более 23 тысяч человек остались без электричества из-за аварии

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Почти 23,6 тысячи человек остались без электроснабжения в Хасанском районе Приморья из-за аварии, сообщается на сайте Минэнерго РФ.

Как поясняется, 11 ноября в 03.19 мск персонал по неотложной заявке отключил вторую цепь воздушной линии 110 киловатт "Давыдовка – Барабаш – Славянка".

"Причина: обрыв грозотроса в пролете опор №№ 246-247 первой цепи воздушной линии 110 киловатт "Давыдовка – Барабаш – Славянка". Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей Хасанского района (около 23 600 человек)", — говорится в сообщении.

По данным министерства, мощность отключенных потребителей составляет 25 мегаватт. Ведутся аварийно-восстановительные работы, добавили в ведомстве.