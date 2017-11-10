Спасателей, участвовавших в разборе завалов в Ижевске, наградят

ИЖЕВСК, 10 ноя — РИА Новости. Спасателей, участвовавших в разборе завалов на месте обрушения подъезда жилого дома в Ижевске, представят к наградам, сообщил глава ГУ МЧС по Удмуртии Петр Фомин.

"Мы всех, кто достоин, предложим вашим командирам представить к заслуженным наградам за выполненный вами боевой труд", — сказал Фомин, поблагодарив спасателей за труд.

"Каждый из вас сегодня геройский поступок совершил, потому что в столь короткое время разобрать девять этажей, я думаю, еще многим не удавалось. Когда дружной командой МЧС приступали к этой работе совместно с силовыми структурами и подразделениями Удмуртской республики и правоохранителями, я думаю, все нам по плечу. Только не хотелось бы, чтобы такие события были на территориях субъектов Российской Федерации", — сказал Фомин.

В четверг при обрушении части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж были полностью разрушены восемь квартир. По предварительной версии, причиной стал взрыв бытового газа. Следов взрывчатых веществ на месте обрушения дома не обнаружено. Суббота и воскресенье объявлены в Удмуртии днями траура по погибшим.

Ранее в Следственном комитете сообщили о задержании Александра Копытова — он жил вместе с матерью в квартире, где, по данным следствия, находился эпицентр разрушения.