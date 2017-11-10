В Ижевске завершили поисковые работы на месте обрушения дома

Сотрудники МЧС РФ на месте обрушения части жилого панельного дома по Удмуртской улице в Ижевске. 10 ноября 2017

Сотрудники МЧС РФ на месте обрушения части жилого панельного дома по Удмуртской улице в Ижевске. 10 ноября 2017

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Поисковые работы на месте частичного обрушения жилого дома в Ижевске после взрыва бытового газа завершены, сообщил РИА представитель Центрального регионального центра МЧС РФ.

"В 23.00 мск все работы на месте обрушения дома завершены", — сказал собеседник агентства.

В четверг при обрушении части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж были полностью разрушены восемь квартир. По предварительной версии, причиной стал взрыв бытового газа. Погибли семь человек. Следов взрывчатых веществ на месте обрушения дома не обнаружено. Суббота и воскресенье объявлены в Удмуртии днями траура по погибшим.