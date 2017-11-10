На Урале снегоуборочная машина задавила 12-летнюю девочку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноя — РИА Новости. "КамАЗ" с отвалом для уборки снега в пятницу на 4-м километре автодороги "Студенческий – Белореченский" насмерть сбил 12-летнюю девочку, сообщает управление ГИБДД по Свердловской области.

ДТП произошло в 17.50 местного времени (15.50 мск).

"По предварительным данным, водитель автомобиля "КамАЗ", двигаясь по автодороге со стороны поселка Студенческий в сторону поселка Белореченский, при движении допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода", — говорится в сообщении.

Автоинспекция уточняет, что девочка, предположительно, двигалась по краю проезжей части в попутном направлении, в темной одежде без световозвращающих элементов, вне населенного пункта. В результате ДТП ребенок от полученных травм скончался на месте, до приезда скорой медицинской помощи.

Установлено, что погибшей было 12 лет. Девочка днем находилась в гостях у подруги в поселке Студенческий. Населенный пункт находится в шести километрах от поселка Белореченский Белоярского района, где проживала погибшая. Около 17.00 местного времени (15.00 мск) она пошла домой одна, без сопровождения взрослых. По данному факту проводится проверка, отмечает ГИБДД.