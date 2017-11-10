МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Число погибших при обрушении подъезда жилого дома в Ижевске после взрыва бытового газа увеличилось до семи человек, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

"Из-под завалов извлечено тело седьмого погибшего", — сказал собеседник агентства.

Как уточнил РИА Новости источник в экстренных службах, спасатели извлекли тело женщины, ее возраст пока установить не удалось.

Ранее в Следственном комитете сообщили о задержании одного из жильцов дома — Александра Копытова — он проживал вместе с матерью в квартире, где, по данным следствия, находился эпицентр разрушения.

"По предварительной версии следствия, мотивом преступления явилась личная неприязнь подозреваемого", — сказала официальный представитель СК Светлана Петренко.

По ее словам, у следствия есть сомнения в психическом здоровье подозреваемого. В ближайшее время мужчине назначат судебно-психиатрическую экспертизу.

В четверг при обрушении части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж были полностью разрушены восемь квартир. По предварительной версии, причиной стал взрыв бытового газа. Все погибшие уже опознаны. Следов взрывчатых веществ на месте обрушения дома не обнаружено. Суббота и воскресенье объявлены в Удмуртии днями траура по погибшим.