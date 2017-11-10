В ДТП в Ингушетии погибли три человека

НАЛЬЧИК, 10 ноя – РИА Новости. Три человека погибли, еще один получил травмы в результате столкновения иномарки с отечественным автомобилем в Малгобекском районе Ингушетии, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

"Вечером в пятницу в городе Малгобек произошло столкновение двух автомобилей – Mercedes и "ВАЗ-21099". По предварительным данным, в результате погибли три человека", — сказал собеседник агентства.

По его данным, еще один участник аварии с тяжелыми травмами доставлен в больницу. Обстоятельства ДТП уточняются.