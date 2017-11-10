Против жильца дома в Ижевске, где взорвался газ, возбудили дело об убийстве

Сотрудники МЧС РФ на месте обрушения части жилого панельного дома по Удмуртской улице в Ижевске. 10 ноября 2017

Сотрудники МЧС РФ на месте обрушения части жилого панельного дома по Удмуртской улице в Ижевске. 10 ноября 2017

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве против жильца дома в Ижевске, где обрушился подъезд, заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Ранее в Следственном комитете сообщили о задержании Александра Копытова — он жил вместе с матерью в квартире, в которой, по данным следствия, "находился эпицентр разрушения".

"По предварительной версии следствия, мотивом преступления явилась личная неприязнь подозреваемого", — сказала Петренко.

Она добавила, у следствия есть сомнения в психическом здоровье Копытова — в ближайшее время ему назначат судебно-психиатрическую экспертизу.

Подъезд девятиэтажного жилого дома на Удмуртской улице в Ижевске обрушился вечером 9 ноября. Были полностью разрушены восемь квартир, жертвами обрушения стали шесть человек, в том числе двое детей. По предварительной версии, причиной был взрыв бытового газа.