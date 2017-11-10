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Происшествия

Мать и сестра Захарченко объяснили найденные у них миллионы

Сюжет:
Дело полковника Захарченко (184)
19:0010.11.2017
(обновлено: 19:06 10.11.2017)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкДмитрий Захарченко во время судебного заседания. Архивное фотоДмитрий Захарченко во время судебного заседания. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Родственницы полковника МВД Дмитрия Захарченко утверждают, что миллионы, найденные в их квартирах, им подкинули. При этом мать объясняет свои деньги наследством, а сестра заявляет, что вообще не знает, откуда взялся клад в ее квартире 

Обратить в пользу государства

Дмитрий Захарченко. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Никулинский суд Москвы рассматривает иск Генеральной прокуратуры о конфискации имущества скандально известного полковника и его родственников.

Захарченко, курировавшего в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, задержали в сентябре прошлого года при получении взятки в семь миллионов рублей. Позже ему вменили еще несколько эпизодов.

При обыске в его кабинете правоохранители нашли 92,8 тысячи рублей, еще 13 миллионов рублей, 170 тысяч долларов и пять тысяч евро обнаружилось в его автомобиле. В квартире сестры полковника был найден золотой слиток весом в полкило, а также целый склад денег: 124 миллиона долларов, 1,47 миллиона евро и более 342 миллионов рублей. В квартире матери Захарченко нашли еще один склад: 19,5 миллиона рублей, 600 тысяч евро и 20 тысяч долларов, а также золотые часы Rolex.

Кроме того, Захарченко и его родные владели 27 объектами недвижимости — квартирами и машиноместами в элитных районах Москвы, а также четырьмя дорогими автомобилями.

Все это имущество на общую сумму в девять миллиардов рублей Генпрокуратура просит обратить в доход государства. 

Дневной заработок борца с коррупцией

Сам Захарченко объяснить происхождение этих денег не смог. Как отметил в суде прокурор, полковник утверждает, что накопил их со своей зарплаты. 

Дмитрий Захарченко. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Представитель Генпрокуратуры озвучил сумму, которую Захарченко легально заработал за 15 лет службы в ГУЭБиПК (с 2001 по 2016 год), — 12 миллионов рублей. Однако только в день задержания у полковника в кабинете и машине было в два раза больше — более 23 миллионов.

"По мнению прокуратуры, эту сумму он извлек за один трудодень", — сказал прокурор.

По его мнению, в коррупционных схемах также участвовали мать и сестра полковника, помогая ему укрывать богатства. Причем обе — педагоги, и их заработок "несоразмерен полученному имуществу".

"Захарченко прибегал к их помощи, чтобы казаться добропорядочным перед законом и обществом", — констатировал прокурор.

Подкинули!

Родственницы полковника объяснили огромные суммы, найденные в их квартирах, очень просто: все эти миллионы им кто-то подкинул.

Дмитрий Захарченко в суде. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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В квартире матери полковника Захарченко нашли еще один склад денег
"Сто двадцать миллионов долларов — ничего себе подкинули!" — сказал на это представитель Генпрокуратуры.

Адвокат матери полковника Валентины Захарченко заявил, что в основе ее богатства лежит наследство в миллион долларов, полученное в 1990-х.

"Основная сумма денежных средств досталась ей в наследство от родственницы. Эти деньги долго хранились. Также ей велась хозяйственная деятельность", — объяснил юрист.

Часть денег, по его словам, мать полковника получила в рамках предварительного договора о продаже недвижимости. Кроме того, утверждает защитник, Захарченко "совершала сделки с имуществом еще до появления антикоррупционного закона" и все имущество приобретала "на свои деньги".

Дмитрий Захарченко в Басманном судом Москвы перед рассмотрением ходатайства следствия о продлении ареста. 2 марта 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Сестра Захарченко Ирина Разгонова заявила, что не знает, откуда в ее квартире взялись девять миллиардов и золотой слиток.

По словам ее адвоката, в квартире на Ломоносовском проспекте она не проживала — только наняла фирму для ремонта и закупала мебель. 

"Там была комната, закрытая на замок, из этой комнаты был вход в кладовку, где лежали деньги, она тоже была закрыта на ключ", — рассказал адвокат, заявив, что доступа в эту кладовку у Разгоновой не было.

Деньги конфисковать нельзя?

Адвокат Захарченко Александр Горбатенко считает иск Генпрокуратуры о конфискации всего имущества полковника незаконным.

По его словам, в доход государства может быть изъято только указанное в законе имущество, то есть земля, недвижимость, автомобили, лодки и пароходы.

Коррупция
© Fotolia / oldbunyip
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"Но тут было сказано, что предметом обращения в доход государства являются наличные денежные средства. По законодательству только в том случае могут быть изъяты денежные средства, если они получены с продажи незаконно полученного имущества", — сказал защитник, отметив, что Захарченко никому из соответчиков "существенных денег" на приобретение имущества не передавал.

"Следственные органы располагают материалами, свидетельствующими, что обнаруженные денежные средства имеют иные источники, не связанные с коррупционной деятельностью моего доверителя", — утверждает он.

По тем же основаниям, сказал адвокат полковника, не может быть конфискован и золотой слиток с гравировкой "Россия".

Если суд удовлетворит иск, активы Захарченко, возможно, уйдут с молотка, но часть из них может остаться за Росимуществом.

© Фото : АГН "Москва"/ Кирилл Зыков Дмитрий Захарченко в суде
© Фото : АГН "Москва"/ Кирилл Зыков
Дмитрий Захарченко в суде
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