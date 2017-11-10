В Ижевске задержали сына хозяйки квартиры, где взорвался газ

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Задержан сын хозяйки квартиры многоэтажного дома в Ижевске, в которой произошел хлопок газа, сообщила журналистам официальный представитель СК России Светлана Петренко.

"Полицейскими задержан Александр Копытов, проживавший вместе с матерью в квартире, где, по данным следствия, находился эпицентр разрушения. В настоящее время следователи допрашивают Копытова по обстоятельствам преступления. После допроса будет решен вопрос о процессуальном статусе задержанного", — сказала она.

В четверг при обрушении части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж были полностью разрушены восемь квартир. По предварительной версии, причиной стал взрыв бытового газа. По последним данным, погибли шесть человек. Все они уже опознаны.

По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, следов взрывчатых веществ на месте обрушения дома не обнаружено. Суббота и воскресенье объявлены в Удмуртии днями траура по погибшим.