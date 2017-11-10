Жителя Екатеринбурга осудили за поджог 41 автомобиля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноя — РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил местного жителя Александра Лемешева к пяти годам колонии строгого режима за поджог 41 автомобиля, сообщает в пятницу прокуратура Свердловской области.

"Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил Александру Лемешеву наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу", — говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, 31-летний Лемешев признан виновным в "умышленном повреждении чужого имущества, повлекшем причинение значительного ущерба".

По версии следствия, в период с 23 февраля 2015 года по 16 октября 2016 года обвиняемый, действуя на территории городов Екатеринбург, Арамиль и Сысерть в состоянии алкогольного опьянения разливал на разные автомобили горючую жидкость и поджигал. Как установили следователи, в результате уничтожен полностью или частично 41 автомобиль. Свои действия подсудимый объяснил алкогольным опьянением. Свой первый поджог автомобиля Лемешев совершил 23 февраля 2015 года.

Как уточняет надзорное ведомство, действиями подсудимого причинен значительный материальный ущерб владельцам автомобилей — на сумму более 4,5 миллиона рублей.