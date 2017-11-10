Суд взял под стражу водителя фуры, столкнувшейся с автобусом под Ярославлем

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. Суд в Ярославле постановил заключить под стражу водителя грузовика, который, по предварительным данным, стал виновником ДТП с участием экскурсионного автобуса, мужчине предъявлено обвинение, сообщило УМВД по региону в пятницу.

Столкновение экскурсионного автобуса и грузовика произошло в среду вечером на 188 километре федеральной автодороги М-8 "Холмогоры" вблизи населенного пункта Деболовское. Автобус совершал тур по Золотому кольцу, в нем находились 44 человека, из них 38 детей. Пострадавшие — 16 детей и водитель — были госпитализированы в Ростовскую ЦРБ. Шофер автобуса позже скончался. По предварительным данным, в ДТП виноват водитель грузовика, не уступивший автобусу дорогу.

"Водителю грузового автомобиля, участнику ДТП с пассажирским автобусом… следствием предъявлено обвинение по части 3 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть человека)… По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на период предварительного следствия", — говорится в сообщении.

Полиция уточняет, что в настоящее время следствие допросило всех очевидцев ДТП, назначены автотехническая и судебно-медицинская экспертизы. Подозреваемый частично признал свою вину. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.