МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Богатство матери полковника МВД Дмитрия Захарченко обосновано полученным в начале 1990-х годов наследством в размере около 1 миллиона долларов, сообщил ее представитель в ходе рассмотрения иска о конфискации имущества в Никулинском суде Москвы.

"Всего Валентиной Захарченко в наследство было получено от родственницы в размере около 1 миллиона долларов", — сказал представитель матери полковника.

Юрист отметил, что Валентина Захарченко "совершала сделки с имуществом еще до появления антикоррупционного закона", все имущество она приобретала "на свои деньги".

"Основная сумма денежных средств досталась ей в наследство от родственницы. Эти деньги долго хранились. Также ей велась хозяйственная деятельность", — объяснил юрист появление денег у матери полковника, отметив, что наследство было получено в начале 1990-х годов.

В элитной квартире матери Захарченко на Мичуринском проспекте в Москве были обнаружены 19 миллионов рублей, 600 тысяч евро, 20 тысяч долларов и часы Rolex.

Представитель матери полковника отметил, что часть найденных в квартире наличных денег были получены ей в рамках предварительного договора о продаже недвижимости.

Суд в настоящее время рассматривает иск прокуратуры о конфискации активов бывшего борца с коррупцией на 9 миллиардов рублей. Это 27 квартир и машино-мест в элитных районах Москвы, а также 4 дорогих автомобиля, зарегистрированные на родственников и знакомых полковника.