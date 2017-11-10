Защита Захарченко назвала незаконным иск о конфискации имущества полковника

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Защита полковника МВД Дмитрия Захарченко и его близких считает, что иск Генпрокуратуры РФ не подлежит удовлетворению в полном объеме, передает корреспондент РИА Новости из зала Никулинского суда Москвы, где в пятницу проходит процесс.

Адвокат полковника Александр Горбатенко назвал "незаконными" требования Генпрокуратуры о "конфискации всего имущества".

По его словам, в доход государства может быть изъято только указанное в законе имущество, то есть земля, недвижимое имущество, автомобили, лодки и пароходы.

"Но тут было сказано, что предметом обращения в доход государства являются наличные денежные средства. По законодательству, только в том случаем могут быть изъяты денежные средства, если они получены с продажи незаконно полученного имущества", — сказал адвокат Горбатенко, отмечая, что Захарченко никому из числа соответчиков "существенных денег" на приобретение имущества не передавал.

"Возможностью передать такие денежные средства, позволившие приобретать имущество, мой доверитель не обладал", — отметил Горбатенко, добавив: "Следственные органы располагают материалами, свидетельствующими, что обнаруженные денежные средства имеют иные источники, не связанные с коррупционной деятельностью моего доверителя".

По тем же основаниям, сказал адвокат полковника, не может быть конфискован изъятый золотой слиток с гравировкой "Россия".

"Иск Генпрокуратуры не подлежит удовлетворению в полном объеме", — подытожил защитник.

Защитник отметил, что полковник Захарченко "в службе был на хорошем счету, имеет ведомственные награды, претензий по работе не имел".

Представитель матери полковника — Валентины Захарченко — отметил, что она "совершала сделки с имуществом еще до появления антикоррупционного закона", все имущество она приобретала "на свои деньги".

"Основная сумма денежных средств досталась ей в наследство от родственницы. Эти деньги долго хранились. Также ею велась хозяйственная деятельность", — пояснил юрист появление денег у матери полковника, отметив, что наследство было получено в начале 90-х годов — всего около 1 миллиона долларов.

Напомним, в элитной квартире матери Захарченко на Мичуринском проспекте в Москве были обнаружены 19 миллионов рублей, 600 тысяч евро, 20 тысяч долларов и часы Rolex.

Представитель матери полковника отмечает, что наличные деньги были получены в рамках предварительного договора о продаже недвижимости.

Представитель отца полковника — Виктора Захарченко пояснила, что ее доверитель не является лицом, чьи расходы подлежат контролю в соответствии с антикоррупционном законодательством.

Полковник Дмитрий Захарченко, курировавший в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан в сентябре прошлого года по обвинению в получении взятки в 7 миллионов рублей. Позднее ему вменили еще несколько эпизодов взяточничества.

Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог.