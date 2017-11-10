Суд вынес приговор водителю рейсового автобуса по делу о ДТП на Алтае

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Водитель рейсового автобуса Higer, который попал в ДТП, где погибли три человека и пострадали более 20, осужден на два года и восемь месяцев колонии-поселения, сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Ольга Чеснокова.

Четвертого января в Алтайском крае на 240-м километре федеральной трассы Р-256 "Чуйский тракт" в районе поселка Украинский Косихинского района столкнулись четыре транспортных средства: автобус ЛАЗ, автобус Higer, грузовая "Газель", автомобиль Audi Q7. По данным ГУМВД региона, три человека, в том числе водитель автобуса ЛАЗ, погибли, 23 пострадали, 15 были госпитализированы.

"Суд, оценив собранные в ходе следствия доказательства, признал водителя виновным в нарушении правил дорожного движения и назначил наказание в виде двух лет восьми месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права управления транспортным средством сроком на два года восемь месяцев", — сказала Чеснокова.

Представитель СК добавила, что индивидуальный предприниматель Бийска, являющийся автоперевозчиком и обвиняемый в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, сейчас знакомится с материалами уголовного дела.