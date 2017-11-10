Липецких супругов, убивших приемную дочь, лишили прав на родных детей

ВОРОНЕЖ, 10 ноя — РИА Новости. Суд лишил родительских прав на четверых родных детей супругов из Липецкой области, осужденных на 22 года и 14 лет за истязание, сексуальное насилие и убийство приемной пятилетней дочери, сообщает в пятницу прокуратура региона.

В январе этого года суд приговорил к 22 и 14 годам колонии приемных родителей из Липецкой области, у которых после побоев умерла пятилетняя девочка. Ранее суд ограничил супругов в родительских правах в отношении четырех родных детей, которых передали на воспитание опекуну — родному дяде по линии матери. Ограничение родительских прав заключается в лишении права лично воспитывать детей, а также права на льготы и государственные пособия для многодетных родителей. Ограничение в правах родителя отличается от лишения прав тем, что оно — временная мера и при наличии оснований суд может ее отменить.

"В июле текущего года прокуратура обратилась в суд о лишении супругов родительских прав в отношении детей. Девятого ноября 2017 года исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме", — говорится в сообщении.

Как отмечает надзорное ведомство, к родным детям супружеской парой также "применялись жестокие методы воспитания, связанные с физическими наказаниями".

Супружеская пара Савиновых из Задонского района Липецкой области, воспитывавшая четырех родных детей и приемную 5-летнюю дочь, обвинялась в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, истязании и убийстве ребенка, которого уже мертвым привезли 22 марта 2016 года в больницу. Кроме того, мужчине вменялись насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней, и покушение на изнасилование. Как выяснило следствие, супруги "жестоко избивали на протяжении длительного времени" отстававшую в развитии девочку.

Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, на теле девочки "обнаружены следы от более 60 воздействий, причем половина из них — шрамы давностью от двух недель до нескольких месяцев". Причиной смерти ребенка, по данным СУСК, стала сочетанная травма тела, осложнившаяся острой кровопотерей и повреждением внутренних органов. На первых же допросах супруги дали признательные показания. Судебно-психиатрическая экспертиза подтвердила их вменяемость.

Дело Савиновых рассматривалось с участием присяжных заседателей, которые признали вину подсудимых в истязании, убийстве, а также в неисполнении обязанности по воспитанию несовершеннолетнего. Вина главы семейства в сексуальном насилии над приемной дочерью была установлена голосованием.