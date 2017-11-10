Липецких супругов, убивших приемную дочь, лишили прав на родных детей

ВОРОНЕЖ, 10 ноя — РИА Новости. Суд лишил родительских прав на четверых родных детей супругов из Липецкой области, осужденных на 22 года и 14 лет за истязание, сексуальное насилие и убийство приемной пятилетней дочери, сообщает в пятницу прокуратура региона.
"В июле текущего года прокуратура обратилась в суд о лишении супругов родительских прав в отношении детей. Девятого ноября 2017 года исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме", — говорится в сообщении.
Как отмечает надзорное ведомство, к родным детям супружеской парой также "применялись жестокие методы воспитания, связанные с физическими наказаниями".
Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, на теле девочки "обнаружены следы от более 60 воздействий, причем половина из них — шрамы давностью от двух недель до нескольких месяцев". Причиной смерти ребенка, по данным СУСК, стала сочетанная травма тела, осложнившаяся острой кровопотерей и повреждением внутренних органов. На первых же допросах супруги дали признательные показания. Судебно-психиатрическая экспертиза подтвердила их вменяемость.
Дело Савиновых рассматривалось с участием присяжных заседателей, которые признали вину подсудимых в истязании, убийстве, а также в неисполнении обязанности по воспитанию несовершеннолетнего. Вина главы семейства в сексуальном насилии над приемной дочерью была установлена голосованием.