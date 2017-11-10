КРАСНОЯРСК, 10 ноя — РИА Новости. Следователи разбираются в обстоятельствах смерти маленького мальчика из Эвенкии, которого после сложной операции на сердце мать, нарушив запреты врачей, увезла в тундру, где ребенок умер от кровотечения, сообщила РИА Новости официальный представитель ГСУ СК региона Ольга Дегидь.

По предварительной версии, четырехлетнему мальчику в связи с диагнозом в Красноярске сделали операцию на сердце. Через неделю лечения в стационаре ребенка выписали из больницы, назначив препарат для разжижения крови и контроля ее показателей каждые 3-4 дня для коррекции дозы. Через несколько дней 24-летняя мать ребенка обратилась на прием к педиатру, где, несмотря на строгие указания врачей о контроле дозировки назначенного препарата, написала отказ от медицинской помощи.

"Достоверно зная об отсутствии в условиях фельдшерско-акушерского пункта по месту жительства контроля показателей крови, а также вопреки запретам медицинских работников покидать поселок Тура (Эвенкия), где имеется возможность осуществить указанный контроль, мать вылетела совместно с ребенком домой в поселок Эконда, где спустя четыре дня мальчик скончался от внутреннего кровотечения", — сказала Дегидь.

В отношении матери возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 (причинение смерти по неосторожности) УК РФ.