ОНФ обнаружил признаки картелей в закупках питания в социальные учреждения

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Эксперты проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) "За честные закупки" по итогам своей проверки выявили, что применение "серых" схем позволило кампаниями получить контракты на поставку питания в соцучреждения на сумму в 100,1 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба ОНФ в пятницу.

"В результате проверки 130,5 тысяч контрактов на поставку питания в учреждения образования и здравоохранения эксперты проекта ОНФ "За честные закупки" обнаружили, что с помощью "серых" схем компании получили контрактов на сумму 100,1 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Всего "фронтовики" проверили закупки 176 компаний и 34 индивидуальных предпринимателей в 35 регионах, среди которых Белгородская, Тульская, Псковская области, Республика Башкортостан и другие. Сумма в 100,1 миллиарда рублей распределились по контрактам в пяти федеральных округах – Центральном, Северо-Западном, Южный, Северо-Кавказском и Приволжском.

По словам координатора проекта ОНФ "За честные закупки" Антона Гетты, проверке подвергаются закупки по поставкам питания во всех федеральных округах России, работа проводится в рамках составления всероссийской "Карты картелей", о которой активисты "За честные закупки" объявили в сентябре.

"Уже сейчас наметился "лидер", но пока мы деталей не раскрываем. Могу только назвать округ, в котором на данный момент картели получили контрактов на поставку питания на наименьшую сумму из всех – это Северо-Кавказский федеральный округ", — цитирует пресс-служба движения слова Гетты.