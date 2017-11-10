Мать и сестра полковника Захарченко заявляют, что миллиарды им подкинули

Дмитрий Захарченко в Басманном судом Москвы во время рассмотрения ходатайства следствия о продлении ареста

Дмитрий Захарченко в Басманном судом Москвы во время рассмотрения ходатайства следствия о продлении ареста

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Мать и сестра полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко заявили следствию, что найденные у них в квартирах миллиарды рублей им кто-то подкинул, сообщил прокурор в Никулинском суде Москвы, где решается вопрос о конфискации имущества.

"Они сказали, что это не их (деньги) — подкинули, такую версию они нам сейчас выдвигают. 120 миллионов долларов — ничего себе подкинули!" — сказал представитель Генпрокуратуры.

По данным ведомства, обе женщины являются педагогами, "их заработок несоразмерен полученному имуществу".

Суд в настоящее время рассматривает иск прокуратуры о конфискации активов бывшего борца с коррупцией на 9 миллиардов рублей. Это 27 квартир и машино-мест в элитных районах Москвы, а также 4 дорогих автомобиля, зарегистрированные на родственников и знакомых полковника.

В случае удовлетворения иска Генпрокуратуры, активы Захарченко, возможно, уйдут с молотка через электронный аукцион, но часть объектов может остаться за Росимуществом. Между тем пока Захарченко официально не признан преступником и взяточником, расследование продолжается, и намерение отобрать у него имущество защита расценивает как "правовой беспредел".