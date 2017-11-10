Опознаны все шестеро погибших при обрушении части дома в Ижевске

Сотрудник МЧС РФ на месте обрушения части жилого панельного дома по Удмуртской улице в Ижевске. 10 ноября 2017

Сотрудник МЧС РФ на месте обрушения части жилого панельного дома по Удмуртской улице в Ижевске. 10 ноября 2017

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноя — РИА Новости. Родственники опознали всех шестерых погибших при обрушении жилого дома в Ижевске, сообщил РИА Новости в пятницу представитель бюро судебно-медицинской экспертизы минздрава Удмуртии.

В четверг при обрушении части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж были полностью разрушены восемь квартир. По предварительной версии, причиной стал взрыв бытового газа. По последним данным, погибли шесть человек. По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, следов взрывчатых веществ на месте обрушения дома не обнаружено. Суббота и воскресенье объявлены в Удмуртии днями траура по погибшим.

"Все поступившие на данный момент погибшие при обрушении дома опознаны. Процедура опознания пока прекращена. Теоретически есть мнение, что должен быть еще погибший. Вот ждем информацию с места происшествия", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что последний опознанный – мужчина. Ранее были опознаны девочка, подросток, мужчина и две женщины. По словам представителя бюро судебно-медицинской экспертизы, пятеро из опознанных — это жильцы дома. А шестой человек, женщина, — это, скорее всего, посетительница или сотрудница ателье, которое было на первом этаже дома.

Собеседник агентства пояснил, что сейчас родственники решают организационные вопросы, связанные с похоронами.