Жалобу Telegram на штраф рассмотрят в День Конституции

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Мещанский суд Москвы 12 декабря, в День Конституции, рассмотрит жалобу представителей мессенджера Telegram, оштрафованного на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ информацию для декодирования сообщений, сообщила РИА Новости в пятницу пресс-секретарь суда Юлия Бочарова.
"Рассмотрение жалобы состоится 12 декабря в 14.00", — сказала пресс-секретарь.
Решение оштрафовать мессенджер принял мировой суд №383. В целом, указанная статья Административного кодекса предполагает штраф до миллиона рублей, 800 тысяч — минимальное возможное наказание.
Юрист Павел Чиков, который представляет интересы компании, добивается прекращения административного дела в отношении Telegram. По его словам, речь о блокировке мессенджера в ближайшее время идти не будет, вне зависимости от того, чем закончится апелляция, это отдельная процедура.
Уже осенью основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что ФСБ составила на мессенджер протокол о нарушении закона "О противодействии терроризму". Согласно опубликованному Дуровым документу, спецслужба уличила Telegram в "неисполнении обязанности предоставлять информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений". Сама ФСБ эту информацию не комментировала.