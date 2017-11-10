Жалобу Telegram на штраф рассмотрят в День Конституции

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Мещанский суд Москвы 12 декабря, в День Конституции, рассмотрит жалобу представителей мессенджера Telegram, оштрафованного на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ информацию для декодирования сообщений, сообщила РИА Новости в пятницу пресс-секретарь суда Юлия Бочарова.

"Рассмотрение жалобы состоится 12 декабря в 14.00", — сказала пресс-секретарь.

Решение оштрафовать мессенджер принял мировой суд №383. В целом, указанная статья Административного кодекса предполагает штраф до миллиона рублей, 800 тысяч — минимальное возможное наказание.

Юрист Павел Чиков, который представляет интересы компании, добивается прекращения административного дела в отношении Telegram. По его словам, речь о блокировке мессенджера в ближайшее время идти не будет, вне зависимости от того, чем закончится апелляция, это отдельная процедура.

Разработчики популярного мессенджера регулярно сталкиваются с обвинениями со стороны регулирующих органов в России и других странах. В конце июня Telegram оказался на грани блокировки в России после отказа предоставить Роскомнадзору сведения для внесения в "реестр организаторов распространения информации". Однако после публичной дискуссии Telegram все же дал необходимую информацию — регистрационные данные компании (о доступе к переписке пользователей речь не шла).

Уже осенью основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что ФСБ составила на мессенджер протокол о нарушении закона "О противодействии терроризму". Согласно опубликованному Дуровым документу, спецслужба уличила Telegram в "неисполнении обязанности предоставлять информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений". Сама ФСБ эту информацию не комментировала.