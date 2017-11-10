В Пермском крае учительница ударила ученика учебником по духовной культуре

УФА, 10 ноя – РИА Новости. Сельская учительница в Пермском крае во время урока ударила по голове пятиклассника учебником по основам духовно-нравственных культур, сообщила РИА Новости пресс-секретарь уполномоченного по правам ребенка в крае Евгения Бродникова.

По словам собеседницы, через онлайн-приемную на сайте омбудсмена в Пермском крае обратился родственник пятиклассника из Суксунского района.

"По его информации учительница в октябре применила способ обучения, запрещенный в школе. А именно: ударила мальчика по голове учебником по основам духовно-нравственных культуры. Ребенку стало очень обидно за причиненное унижение перед всем классом", — рассказала Бродникова.

По ходатайству детского омбудсмена края Павла Микова в инциденте разберутся представители министерства образования и науки Пермского края и Суксунская районная прокуратура.