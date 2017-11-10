Фигурант "болотного дела" может находиться в Европе, заявил прокурор

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Фигурант "болотного дела" Дмитрий Бученков сбежал из-под домашнего ареста и, возможно, находится в одной из европейских стран, заявила прокурор в пятницу в Замоскворецком суде Москвы.

Она зачитала рапорт полицейского, который искал Бученкова в подмосковном доме его жены: "Свет в окнах не горел, на крики и стук никто не реагировал". Никого не удалось найти и в квартире подсудимого.

"По оперативным данным, Бученков может находиться в одной из стран Европейского союза", — отметила прокурор.

Адвокат Илья Новиков со своей стороны заявил, что о месте нахождения своего подзащитного не осведомлен. Между тем накануне некоторые СМИ опубликовали интервью с Бученковым, в котором тот признал, что уехал в одну из стран ЕС и попросил там политическое убежище.

Суд обязал ФСИН начать розыск и запросить данные у медицинских учреждений. В связи с этим заседание отложено до 15 ноября.

Бученков обвиняется в участии в массовых беспорядках и в драках с полицейскими, виновным он себя не признает. Защита обвиняемого утверждает, что в день беспорядков его не было в Москве и у него есть алиби.

В массовых беспорядках на Болотной площади, которые произошли в мае 2012 года, пострадали десятки человек, более 400 были задержаны. Организаторы беспорядков — Сергей Удальцов и Леонид Развозжаев — ранее получили по 4,5 года колонии, рядовые участники приговорены к меньшим срокам.

Несколько фигурантов были амнистированы, а один направлен на принудительное психиатрическое лечение. Сторонники осужденных считают, что беспорядки были спровоцированы полицией.