Прокурор рассказал, сколько мог заработать полковник Захарченко за день

Дмитрий Захарченко в Пресненском суде города Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении срока его ареста

Дмитрий Захарченко в Пресненском суде города Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении срока его ареста

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. За один рабочий день полковник МВД России Дмитрий Захарченко мог "извлечь доход" более чем в 23 миллиона рублей, заявил прокурор в пятницу в Никулинском суде Москвы.

Суд в настоящее время рассматривает иск прокуратуры о конфискации активов бывшего борца с коррупцией на 9 миллиардов рублей. Это 27 квартир и машино-мест в элитных районах Москвы, а также 4 дорогих автомобиля, зарегистрированные на родственников и знакомых полковника.

"В ГУЭБиПК при нем обнаружено 92 тысячи рублей, 13 миллионов рублей, 170 тысяч долларов и 5 тысяч евро. По мнению прокуратуры, эту сумму он извлек за один трудодень", — сказал прокурор.

Эта сумма вдвое превышает весь легальный доход полковника за 15 лет (2001-2016 годы) — 12 миллионов рублей.

"При этом Захарченко утверждает, что средства были накоплены с заработной платы", — заявил прокурор, отметив, что в коррупционных схемах также участвовали мать и сестра полковника, помогая ему укрывать богатства.

"Они обе являются педагогическими работниками, их заработок несоразмерен полученному имуществу. У матери были обнаружены 16 миллионов долларов. Захарченко прибегал к их помощи, чтобы казаться добропорядочным перед законом и обществом", — констатировал прокурор.

Захарченко и его родные умели жить красиво: в автомобилях предпочитали премиум, квартиры брали в респектабельных районах столицы, там же хранили и "заначку", рассказал РИА Новости ранее источник в правоохранительных органах.

Между тем пока Захарченко официально не признан преступником и взяточником, расследование продолжается, и намерение отобрать у него имущество защита расценивает как "правовой беспредел".

В случае удовлетворения иска Генпрокуратуры, активы Захарченко, возможно, уйдут с молотка через электронный аукцион, но часть объектов может остаться за Росимуществом.