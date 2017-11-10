Прокурор рассказал, сколько мог заработать полковник Захарченко за день

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. За один рабочий день полковник МВД России Дмитрий Захарченко мог "извлечь доход" более чем в 23 миллиона рублей, заявил прокурор в пятницу в Никулинском суде Москвы.
"В ГУЭБиПК при нем обнаружено 92 тысячи рублей, 13 миллионов рублей, 170 тысяч долларов и 5 тысяч евро. По мнению прокуратуры, эту сумму он извлек за один трудодень", — сказал прокурор.
Эта сумма вдвое превышает весь легальный доход полковника за 15 лет (2001-2016 годы) — 12 миллионов рублей.
"Они обе являются педагогическими работниками, их заработок несоразмерен полученному имуществу. У матери были обнаружены 16 миллионов долларов. Захарченко прибегал к их помощи, чтобы казаться добропорядочным перед законом и обществом", — констатировал прокурор.
Захарченко и его родные умели жить красиво: в автомобилях предпочитали премиум, квартиры брали в респектабельных районах столицы, там же хранили и "заначку", рассказал РИА Новости ранее источник в правоохранительных органах.
В случае удовлетворения иска Генпрокуратуры, активы Захарченко, возможно, уйдут с молотка через электронный аукцион, но часть объектов может остаться за Росимуществом.