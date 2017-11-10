В Курске организатор убийств преступных авторитетов получил 19 лет колонии

ВОРОНЕЖ, 10 ноя — РИА Новости. Суд приговорил в Курске к 19 годам колонии особого режима организатора убийств и покушения на убийство местных криминальных авторитетов, сообщает в пятницу региональное управление СК РФ.

По данным следствия, 38-летний житель Курска Руслан Сибилев обвинялся в убийстве двух человек организованной группой, покушении на убийство, совершенном организованной группой, незаконном приобретении и ношении огнестрельного оружия организованной группой, самоуправстве с применением насилия и с угрозой его применения, а также умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном по найму группой лиц по предварительному сговору, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Преступления были совершены с 2010 по 2013 годы.

"В июне 2010 года на территории одного из садовых обществ, расположенных в деревне Щетинка Курского района, Сибилевым с соучастниками произведены несколько выстрелов из охотничьего карабина "Сайга" в одного из лидеров уголовно-преступной среды Олега Афанасьева и его супругу. Преступление было совершено на почве личных неприязненных отношений из-за имевших место ранее "криминальных разборок", — говорится в сообщении.

В результате Афанасьев был тяжело ранен, но, благодаря своевременной медицинской помощи, остался жив. Жена его получила касательное ранение головы, не причинившее вреда ее здоровью. Однако в марте 2011 года подсудимый и его товарищи обстреляли Афанасьева у подъезда его дома из автомата АК-47. По данным СК, в июне 2010 года Сибилев решил организовать убийство сподвижника Афанасьева — Алексея Украинцева, к которому также испытывал личную неприязнь.

"В августе 2010 года на перекрестке улиц Карла Маркса и Кавказской города Курска к автомобилю под управлением Украинцева подъехал мотоцикл, откуда один из злоумышленников произвел в сторону водителя множество выстрелов из ружья. От полученных ранений потерпевший скончался на месте преступления", — информирует следствие.

По его информации, в конце мая 2013 года в одной из деревень Курского района подсудимый с друзьями избили незнакомого мужчину, который скончался в больнице. Также в "послужном списке" Сибилева — "незаконное получение денежных средств от жителей Курска". По данным прокуратуры Курской области, в ходе предварительного следствия подсудимый долго скрывался на территории Таиланда, был объявлен в международный розыск, задержан и экстрадирован в Россию.

"В ходе следствия Сибилев заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, что было учтено судом, и в соответствии с приговором ему назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы сроком на 2 года", — сообщает следствие.