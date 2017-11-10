В Ижевске приостановили разбор завалов на месте обрушения дома

Сотрудники МЧС РФ на месте обрушения части жилого панельного дома по Удмуртской улице в Ижевске. 10 ноября 2017

Сотрудники МЧС РФ на месте обрушения части жилого панельного дома по Удмуртской улице в Ижевске. 10 ноября 2017

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Разбор завалов и вывоз строительного мусора с места частичного обрушения жилого дома в Ижевске временно приостановлен из-за нависающих плит, представляющих угрозу людям, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Ранее Центральный региональный центр МЧС РФ сообщил, что с места разбора завалов 49 самосвалами уже вывезено 725 тонн строительного мусора, что составляет порядка 60% от общего объема.

"Срезают плиты, представляющие угрозу и мешающие дальнейшему разбору завалов", — сказал собеседник агентства.

В четверг при обрушении части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж были полностью разрушены восемь квартир. По предварительной версии, причиной стал взрыв бытового газа. По последним данным, погибли шесть человек. Суббота и воскресенье объявлены в Удмуртии днями траура по погибшим.

По данным МЧС РФ, к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены более тысячи человек и 180 единиц техники.