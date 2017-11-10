Подозреваемого в попытке поджечь памятник Ельцину выдворят из России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноя – РИА Новости. Принято решение о выдворении из России мужчины, подозреваемого в попытке поджечь памятник Борису Ельцину, расположенный в Екатеринбурге, сообщила в пятницу РИА Новости представитель Верх-Исетского районного суда.

Как сообщалось ранее, утром 7 ноября в Екатеринбурге около памятника Ельцину был задержан мужчина, пытавшийся поджечь монумент. По факту возбудили дело по статье "вандализм". Кроме того, в отношении подозреваемого возбудили административное дело о нарушении режима пребывания на территории РФ, поскольку, по информации полиции, в России с июля 2015 он находится нелегально.

9 ноября он был признан виновным в административном нарушении. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 2 тысяч рублей и административного выдворения за пределы РФ.

"Вчера мировой суд принял решение о его выдворении. Мужчина помещен в центр содержания иностранных граждан, куда из территориального ОВД в ближайшее время будет направлено письмо о том, что он находится под следствием по статье "вандализм". Планируется, что до суда он пробудет в этом учреждении", — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.