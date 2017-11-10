Документы жильцов обрушившегося дома в Ижевске восстановят бесплатно

ИЖЕВСК, 10 ноя – РИА Новости. Все документы, утерянные жильцами обрушившегося дома в Ижевске, должны быть восстановлены бесплатно, заявил в пятницу глава МЧС России Владимир Пучков в ходе посещения пункта временного размещения, открытого на базе гостиницы "Юбилейная".

В ПВР работает служба одного окна — сотрудники МВД и ЗАГС в короткие сроки по обращению пострадавших восстанавливают им документы и выдают справки.

"Быстро и оперативно восстанавливайте все документы — паспорт, свидетельства о рождении, браке. Все документы восстанавливаются безвозмездно", — наказал министр. Он также предложил подключить к работе ГИБДД, чтобы оперативно восстанавливать и водительские права.

Пострадавшим от обрушения дома предоставили гостиничные номера, их обеспечивают трехразовым питанием. В ПВР дежурят медики и психологи. Пучков поставил задачу сформировать комплексные медицинские бригады для оказания необходимой помощи.

"Здесь вы можете оставаться столько, сколько необходимо", — заверил глава МЧС.

В четверг при обрушении части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж были полностью разрушены восемь квартир. По предварительной версии, причиной стал взрыв бытового газа. Согласно последним данным, погибли шесть человек, среди которых, по данным источника РИА Новости, двое детей. Работы на месте продолжаются.