В Ижевске приступили к опознанию тел погибших при обрушении дома

УФА, 10 ноя – РИА Новости. Началась процедура опознания тел погибших при частичном обрушении жилого дома в Ижевске, родственников поддерживают психологи, сообщил РИА Новости представитель Минздрава Удмуртии.

В четверг при обрушении части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж были полностью разрушены восемь квартир. По предварительной версии, причиной стал взрыв бытового газа. По последним данным, погибли шесть человек, среди которых, по данным источника в экстренных службах региона, двое детей.

"Родственники погибших прибыли в бюро судебно-медицинских экспертиз, началась процедура опознания. Родственникам оказывают помощь психологи, дежурят бригады скорой помощи", — сообщил собеседник.