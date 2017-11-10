После ДТП под Ярославлем в больницах остались 14 из 16 пострадавших детей

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. Родители забрали из больниц двоих пострадавших в ДТП с автобусом в Ярославской области детей, в местных госпиталях остаются 14 юных пациентов, сообщила РИА Новости в пятницу главврач Ростовской ЦРБ Наталья Овечкина.

Столкновение экскурсионного автобуса и грузовика произошло в среду вечером на 188-м километре федеральной автодороги М-8 "Холмогоры" вблизи населенного пункта Деболовское. Автобус совершал тур по Золотому кольцу, в нем находились 44 человека, из них 38 детей. Пострадавшие — 16 детей и водитель — были госпитализированы. Шофер автобуса позже скончался.

"Вчера наутро у нас было 14 человек и еще двое – в Ярославле. Потом мы перевели пять человек в Ярославль, у нас осталось девять. И к вечеру осталось восемь человек, так как приехал за одной девочкой папа и увез ее (в Екатеринбург – ред.). Она будет лечиться по месту жительства", — рассказала собеседница.

Она отметила, что из ярославской больницы одну девочку забрала мама.

"Получается, на лечении в нашей области остались 14 детей", — подытожила Овечкина, отметив, что сегодня к выписке никого не готовят. Врачи отпустят детей на лечение по месту жительства, только если за ними приедут родители или педагоги.