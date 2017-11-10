При обрушении дома в Ижевске погибли двое детей, сообщил источник

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Два ребенка погибли при обрушении подъезда многоэтажного жилого дома в Ижевске, еще один ребенок находится на лечении, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

В четверг при обрушении части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж были полностью разрушены восемь квартир. По предварительной версии, причиной стал взрыв бытового газа. Ранее замминистра здравоохранения Удмуртии Татьяна Демина сообщила о гибели одного ребенка при обрушении дома.

"Пострадали девять человек, из них шесть погибли, в том числе двое детей", — сказал собеседник агентства.

По его словам, один ребенок находится на стационарном лечении, еще двум пострадавшим медицинская помощь была оказана амбулаторно.