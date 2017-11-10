Одной из жертв обрушения жилого дома в Ижевске стал ребенок

ИЖЕВСК, 10 ноя — РИА Новости. Один из погибших при обрушении жилого дома в Ижевске — ребенок, сообщила журналистам утром в пятницу замминистра здравоохранения Удмуртии Татьяна Демина.

В четверг при обрушении части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж были полностью разрушены восемь квартир. По предварительной версии, причиной стал взрыв бытового газа. По последним данным, погибли шесть человек.

"Среди погибших один ребенок 2009 года рождения, остальные взрослые", — сказала она.

Демина уточнила, что шестая жертва — женщина среднего возраста.