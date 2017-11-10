Одной из жертв обрушения жилого дома в Ижевске стал ребенок

07:1110.11.2017
(обновлено: 07:42 10.11.2017)
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ИЖЕВСК, 10 ноя — РИА Новости. Один из погибших при обрушении жилого дома в Ижевске — ребенок, сообщила журналистам утром в пятницу замминистра здравоохранения Удмуртии Татьяна Демина.
В четверг при обрушении части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж были полностью разрушены восемь квартир. По предварительной версии, причиной стал взрыв бытового газа. По последним данным, погибли шесть человек.
"Среди погибших один ребенок 2009 года рождения, остальные взрослые", — сказала она.
Демина уточнила, что шестая жертва — женщина среднего возраста.
Часть жилого панельного дома №26 по Удмуртской улице обрушилась в четверг Ижевске.
По словам одного из очевидцев произошедшего, сначала он увидел вспышку, а после этого услышал хлопок, напоминавший взрыв бытового газа. Другой свидетель обрушения рассказал, что подъезд дома после взрыва сложился как карточный домик.
Всего при взрыве дома было разрушено восемь квартир, находящихся с первого по девятый этаж, где проживали 28 человек.
Пока известно о трех погибших, и четырех пострадавших в результате обрушения здания.
Пострадавших при обрушении направляют в Республиканскую клиническую больницу.
На данный момент на месте происшествия работают спасатели и следственно-оперативная группа. Уже возбуждено уголовное дело.
В МЧС предполагают, что под завалами могут оставаться люди, поэтому поисково-спасательные работы на месте обрушения будут вестись в круглосуточном режиме.
Администрация Ижевска после инцидента открыла горячую телефонную линию, на которую жители города могут обратиться по любым возникшим вопросам.