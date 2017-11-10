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Происшествия

Одной из жертв обрушения жилого дома в Ижевске стал ребенок

Сюжет:
Обрушение дома в Ижевске (75)
07:1110.11.2017
(обновлено: 07:42 10.11.2017)
014624
© РИА Новости / Сергей КузнецовПерейти в фотобанкЧасть жилого панельного дома №26 по Удмуртской улице обрушилась в Ижевске. 9 ноября 2017Часть жилого панельного дома №26 по Удмуртской улице обрушилась в Ижевске. 9 ноября 2017
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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ИЖЕВСК, 10 ноя — РИА Новости. Один из погибших при обрушении жилого дома в Ижевске — ребенок, сообщила журналистам утром в пятницу замминистра здравоохранения Удмуртии Татьяна Демина.

Часть жилого панельного дома №26 по Удмуртской улице обрушилась в Ижевске. 9 ноября 2017
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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Один человек остается в больнице после обрушения дома в Ижевске

В четверг при обрушении части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж были полностью разрушены восемь квартир. По предварительной версии, причиной стал взрыв бытового газа. По последним данным, погибли шесть человек.

"Среди погибших один ребенок 2009 года рождения, остальные взрослые", — сказала она.

Демина уточнила, что шестая жертва — женщина среднего возраста.

Первые кадры с места обрушения многоэтажки в Ижевске
© РИА Новости / Егор АвдеевПерейти в фотобанкЧасть жилого панельного дома №26 по Удмуртской улице обрушилась в четверг Ижевске.Часть жилого панельного дома №26 по Удмуртской улице обрушилась в Ижевске
© РИА Новости / Егор Авдеев
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Часть жилого панельного дома №26 по Удмуртской улице обрушилась в четверг Ижевске.
© РИА Новости / Сергей КузнецовПерейти в фотобанкПо словам одного из очевидцев произошедшего, сначала он увидел вспышку, а после этого услышал хлопок, напоминавший взрыв бытового газа. Другой свидетель обрушения рассказал, что подъезд дома после взрыва сложился как карточный домик.Часть жилого панельного дома №26 по Удмуртской улице обрушилась в Ижевске. 9 ноября 2017
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в фотобанк
По словам одного из очевидцев произошедшего, сначала он увидел вспышку, а после этого услышал хлопок, напоминавший взрыв бытового газа. Другой свидетель обрушения рассказал, что подъезд дома после взрыва сложился как карточный домик.
© РИА Новости / Сергей КузнецовПерейти в фотобанкВсего при взрыве дома было разрушено восемь квартир, находящихся с первого по девятый этаж, где проживали 28 человек.Обрушение жилого дома в Ижевске. 9 ноября 2017
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в фотобанк
Всего при взрыве дома было разрушено восемь квартир, находящихся с первого по девятый этаж, где проживали 28 человек.
© Фото : аккаунт Наталии Лебедевой ВконтактеПока известно о трех погибших, и четырех пострадавших в результате обрушения здания.Обрушение части жилого дома в Ижевске. 9 ноября 2017
© Фото : аккаунт Наталии Лебедевой Вконтакте
Пока известно о трех погибших, и четырех пострадавших в результате обрушения здания.
© РИА Новости / Сергей КузнецовПерейти в фотобанкПострадавших при обрушении направляют в Республиканскую клиническую больницу.Часть жилого панельного дома №26 по Удмуртской улице обрушилась в Ижевске. 9 ноября 2017
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в фотобанк
Пострадавших при обрушении направляют в Республиканскую клиническую больницу.
© РИА Новости / Сергей КузнецовПерейти в фотобанкНа данный момент на месте происшествия работают спасатели и следственно-оперативная группа. Уже возбуждено уголовное дело.Обрушение жилого дома в Ижевске. 9 ноября 2017
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в фотобанк
На данный момент на месте происшествия работают спасатели и следственно-оперативная группа. Уже возбуждено уголовное дело.
© РИА Новости / Сергей КузнецовПерейти в фотобанкВ МЧС предполагают, что под завалами могут оставаться люди, поэтому поисково-спасательные работы на месте обрушения будут вестись в круглосуточном режиме.Часть жилого панельного дома №26 по Удмуртской улице обрушилась в Ижевске. 9 ноября 2017
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в фотобанк
В МЧС предполагают, что под завалами могут оставаться люди, поэтому поисково-спасательные работы на месте обрушения будут вестись в круглосуточном режиме.
© РИА Новости / Сергей КузнецовПерейти в фотобанкАдминистрация Ижевска после инцидента открыла горячую телефонную линию, на которую жители города могут обратиться по любым возникшим вопросам.Часть жилого панельного дома №26 по Удмуртской улице обрушилась в Ижевске. 9 ноября 2017
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в фотобанк
Администрация Ижевска после инцидента открыла горячую телефонную линию, на которую жители города могут обратиться по любым возникшим вопросам.
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