Число жертв обрушения дома в Ижевске достигло шести человек

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Число жертв обрушения подъезда жилого дома в Ижевске выросло до шести человек, еще три человека пострадали, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба.

Ранее говорилось о пяти погибших. По данным Минздрава Удмуртии, одна девочка, пострадавшая при обрушении девятиэтажки, остается в больнице, ее состояние оценивается как легкой тяжести.

Глава МЧС России Владимир Пучков вылетел в Ижевск для координации работ по ликвидации последствий ЧП, сообщили в ведомстве. Как ожидается, сразу после прилета он отправится на место обрушения девятиэтажки.

Часть жилого дома в Ижевске обрушилась вечером в четверг, были полностью разрушены восемь квартир. В качестве предварительной причины случившегося рассматривается версия взрыва бытового газа.

Разбор обломков на месте ЧП продолжается, работы планируется вести круглосуточно, поскольку под завалами могут оставаться люди. Ранее сообщалось о двух пропавших без вести. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.