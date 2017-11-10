Пучков будет координировать ликвидацию последствий обрушения дома в Ижевске

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Глава МЧС России Владимир Пучков вылетел в Ижевск для координации работ по ликвидации последствий частичного обрушения жилого дома и оказанию помощи пострадавшим, сообщили журналистам утром в пятницу в пресс-службе МЧС России.

В четверг при обрушении части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж были полностью разрушены восемь квартир. По предварительной версии, причиной стал взрыв бытового газа. Погибли четыре человека, пострадали трое. По информации источника агентства в экстренных службах региона, позже в больнице скончалась еще одна женщина.

"Пучков вылетел в Ижевск для координации всех работ в зоне чрезвычайной ситуации. После прилета он сразу отправится на место обрушения жилого дома", — сказал представитель МЧС.

Пучков также проверит работу пунктов временного размещения и обсудит дополнительные меры по оказанию помощи пострадавшим, оставшимся без жилья.