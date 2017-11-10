ИЖЕВСК, 10 ноя – РИА Новости. Жильцов частично обрушившегося в Ижевске дома расселили из школ, где для них были организованы пункты временного размещения, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

В четверг при обрушении части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж были полностью разрушены восемь квартир. По предварительной версии, причиной стал взрыв бытового газа. Погибли четыре человека, пострадали трое. По информации источника агентства в экстренных службах региона, позже в больнице скончалась еще одна женщина.

Как сообщал ранее региональный главк МЧС, всего были эвакуированы 112 человек. Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов сообщал, что жильцов из обрушившегося дома расселяют из пунктов временного размещения по родственникам, в гостиницы и близлежащие к городу санатории.

На 2 часа ночи (1.00 мск) в 83-й гимназии и 86-й школе, где были устроены пункты временного размещения, жильцов из обрушившегося дома не было. В окнах горит свет, но людей не видно.

Никаких машин экстренных служб, которые обычно дежурят около пунктов временного размещения, тоже нет.