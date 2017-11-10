При обрушении дома в Ижевске погибли пять человек

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Часть жилого дома с первого по девятый этажи обрушилась в Ижевске днем в четверг; по последним данным, погибли пять человек, в том числе ребенок, в больнице остаются двое, местонахождение еще двоих неизвестно. Причиной обрушения, по предварительным данным, стал взрыв бытового газа.
По факту обрушения возбуждено уголовное дело о небезопасном проведении работ. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Владимир Путин проинформирован о ЧП в Ижевске. В городе введен режим чрезвычайной ситуации.
Обрушение
Обрушился девятиэтажный дом, который был построен 27 лет назад, в нем зарегистрированы порядка 550 человек.
Как рассказал представитель регионального главка МЧС России, в подъезде 31 квартира, разрушилось восемь квартир первого стояка подъезда, все квартиры трехкомнатные. По его словам, там проживало и прописано 28 человек, всего в подъезде прописано 96 человек.
Поисково-спасательные работы на месте обрушения будут вестись круглосуточно, заявил на селекторном совещании глава МЧС России Владимир Пучков. Дом будет обследован мобильным комплексом "Струна" для выявления характеристик его прочности. Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что решение о судьбе дома примут после обследования.
Пострадавшие и погибшие
В больнице остаются двое пострадавших. По данным главы Удмуртии, они находятся в состоянии средней тяжести. Ранее в Минздраве Удмуртии сообщили, что двоих пострадавших медики уже отпустили из больницы, у них диагностировали резаные раны. Организацию медпомощи взял под контроль Минздрав РФ.
Почти все жильцы дома, по данным главы региона, уже расселены из пунктов временного размещения. Часть направлена в гостиницы, санатории, базы отдыха, часть разместились у родственников. Местонахождение двух человек неизвестно.
Бречалов заявил, что в регионе будет объявлен траур, но только после завершения поисково-спасательной операции.
Помощь
МВД Удмуртии озаботилось экстренным восстановлением документов жителей дома. Власти пообещали, что жильцы смогут восстановить документы за сутки.
Администрация города Ижевска после обрушения открыла "горячую линию", на которую можно обратиться по любым возникшим вопросам: (3412) 41-41-98, 41-42-09.
Уголовное дело
Петренко добавила, что по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина уголовное дело передано для расследования в третье следственное управление Главного следственного управления Следственного комитета России. Следователи-криминалисты центрального аппарата СК России направлены на место происшествия.
По предварительным данным, к обрушению привел взрыв бытового газа.
Риски может покрыть страховка
"Как правило, добровольные страховки покрывают риски, подобные тому, который реализовался в Ижевске", — отметил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.
По словам директора дирекции розничного бизнеса СПАО "Ингосстрах" Виталия Княгиничева, по умолчанию во все полисы страхования имущества взрыв бытового газа включен. "Поэтому, если есть обладатели полисов в этом доме, то они получат страховое возмещение", — сказал он, добавив, что ещё есть страхование от несчастного случая, и если среди пострадавших есть обладатели таких полисов, то они по лимиту свою выплату получат.
Кроме того, по его словам, если обрушение действительно произошло в результате взрыва бытового газа и если взрыв имел место не по причине небрежности жильца, а из-за неисправности системы газоснабжения, то пострадавшие могут рассчитывать на страховое возмещение в рамках обязательного страхования гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты — это суммы до 2,025 миллиона рублей.
Отказываться не стоит
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев считает, что в жилых домах по возможности нужно переходить на электрическое оборудование взамен газового. При этом, как отмечает он, взрывы бытового газа часто происходят не из-за технических нарушений, а из-за человеческого фактора, поэтому нужно тщательно проводить профилактическую работу.
Первый зампред комиссии Общественной палаты по ЖКХ, строительству и дорогам Светлана Разворотнева отметила, что законодательство не может учесть человеческий фактор: собственники зачастую просто не пускают к себе домой проверяющие органы или не имеют возможности заменить газовые приборы.
Полностью отказываться от использования газа в жилых домах — неправильно, считает первый замглавы комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских. Он отметил, что использование газовой плиты обходится жителям дешевле, чем электрической. Ананских считает, что нужно уделить внимание информированию населения.
"Проблема в том, что у нас зачастую люди не думают о возможных последствиях, когда греют газом у себя все что угодно. Наверное, здесь необходимо усилить информационную работу по поводу всех возможных последствий", — отметил он.