При обрушении дома в Ижевске погибли пять человек

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Часть жилого дома с первого по девятый этажи обрушилась в Ижевске днем в четверг; по последним данным, погибли пять человек, в том числе ребенок, в больнице остаются двое, местонахождение еще двоих неизвестно. Причиной обрушения, по предварительным данным, стал взрыв бытового газа.

По факту обрушения возбуждено уголовное дело о небезопасном проведении работ. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Владимир Путин проинформирован о ЧП в Ижевске. В городе введен режим чрезвычайной ситуации.

Обрушение

Обрушение дома произошло днем в четверг в центре Ижевска на углу улиц Удмуртская и 10 лет Октября. Полностью разрушены восемь квартир.

Обрушился девятиэтажный дом, который был построен 27 лет назад, в нем зарегистрированы порядка 550 человек.

Как рассказал представитель регионального главка МЧС России, в подъезде 31 квартира, разрушилось восемь квартир первого стояка подъезда, все квартиры трехкомнатные. По его словам, там проживало и прописано 28 человек, всего в подъезде прописано 96 человек.

Поисково-спасательные работы на месте обрушения будут вестись круглосуточно, заявил на селекторном совещании глава МЧС России Владимир Пучков. Дом будет обследован мобильным комплексом "Струна" для выявления характеристик его прочности. Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что решение о судьбе дома примут после обследования.

Пострадавшие и погибшие



По последним данным, при обрушении погибли пять человек, в том числе один ребенок. Четверо извлечены из-под завалов, позже пострадавшая женщина скончалась в больнице. Опознание погибших начнется после завершения поисково-спасательной операции.

В больнице остаются двое пострадавших. По данным главы Удмуртии, они находятся в состоянии средней тяжести. Ранее в Минздраве Удмуртии сообщили, что двоих пострадавших медики уже отпустили из больницы, у них диагностировали резаные раны. Организацию медпомощи взял под контроль Минздрав РФ.

Почти все жильцы дома, по данным главы региона, уже расселены из пунктов временного размещения. Часть направлена в гостиницы, санатории, базы отдыха, часть разместились у родственников. Местонахождение двух человек неизвестно.

Бречалов заявил, что в регионе будет объявлен траур, но только после завершения поисково-спасательной операции.

Помощь

Глава Удмуртии пообещал, что власти окажут всем жильцам обрушившегося дома финансовую и ресурсную помощь. В пятницу власти будут встречаться с жильцами и решать вопрос о выплате компенсаций.

МВД Удмуртии озаботилось экстренным восстановлением документов жителей дома. Власти пообещали, что жильцы смогут восстановить документы за сутки.

Администрация города Ижевска после обрушения открыла "горячую линию", на которую можно обратиться по любым возникшим вопросам: (3412) 41-41-98, 41-42-09.

Уголовное дело



Как сообщила представитель СК России Светлана Петренко, обрушение дома в Ижевске расследуется по статье "выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Максимальная санкция – лишение свободы на девять лет.

Петренко добавила, что по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина уголовное дело передано для расследования в третье следственное управление Главного следственного управления Следственного комитета России. Следователи-криминалисты центрального аппарата СК России направлены на место происшествия.

По предварительным данным, к обрушению привел взрыв бытового газа.

Риски может покрыть страховка



Эксперты российского страхового рынка рассказали РИА Новости, что случаи, подобные обрушению жилого дома в Ижевске, обычно включены в перечень рисков по полисам добровольного страхования.

"Как правило, добровольные страховки покрывают риски, подобные тому, который реализовался в Ижевске", — отметил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.

По словам директора дирекции розничного бизнеса СПАО "Ингосстрах" Виталия Княгиничева, по умолчанию во все полисы страхования имущества взрыв бытового газа включен. "Поэтому, если есть обладатели полисов в этом доме, то они получат страховое возмещение", — сказал он, добавив, что ещё есть страхование от несчастного случая, и если среди пострадавших есть обладатели таких полисов, то они по лимиту свою выплату получат.

О праве на возмещение по полису добровольного страхования в таких случаях заявил и заместитель гендиректора по андеррайтингу страховой компании "Опора" Алексей Володяев.

Кроме того, по его словам, если обрушение действительно произошло в результате взрыва бытового газа и если взрыв имел место не по причине небрежности жильца, а из-за неисправности системы газоснабжения, то пострадавшие могут рассчитывать на страховое возмещение в рамках обязательного страхования гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты — это суммы до 2,025 миллиона рублей.

Отказываться не стоит



Первый замглавы думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, представляющий в ГД Удмуртскую республику, пообещал, что возьмет под контроль выяснение обстоятельств обрушения жилого дома в Ижевске. Он не исключил, что будут приняты дополнительные законодательные меры, но призвал до конца разобраться в ситуации.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев считает, что в жилых домах по возможности нужно переходить на электрическое оборудование взамен газового. При этом, как отмечает он, взрывы бытового газа часто происходят не из-за технических нарушений, а из-за человеческого фактора, поэтому нужно тщательно проводить профилактическую работу.

Первый зампред комиссии Общественной палаты по ЖКХ, строительству и дорогам Светлана Разворотнева отметила, что законодательство не может учесть человеческий фактор: собственники зачастую просто не пускают к себе домой проверяющие органы или не имеют возможности заменить газовые приборы.

"Газ взрывался, взрывается, и будет взрываться… Нужно устранять систему, при которой это становится возможным, но это на самом деле почти нереально", — добавила она.

Полностью отказываться от использования газа в жилых домах — неправильно, считает первый замглавы комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских. Он отметил, что использование газовой плиты обходится жителям дешевле, чем электрической. Ананских считает, что нужно уделить внимание информированию населения.

"Проблема в том, что у нас зачастую люди не думают о возможных последствиях, когда греют газом у себя все что угодно. Наверное, здесь необходимо усилить информационную работу по поводу всех возможных последствий", — отметил он.