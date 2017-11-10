РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

При обрушении дома в Ижевске погибли пять человек

Сюжет:
Обрушение дома в Ижевске (68)
02:0010.11.2017
03290
© РИА Новости / Сергей КузнецовПерейти в фотобанкЧасть жилого панельного дома №26 по Удмуртской улице обрушилась в Ижевске. 9 ноября 2017Часть жилого панельного дома №26 по Удмуртской улице обрушилась в Ижевске. 9 ноября 2017
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Часть жилого дома с первого по девятый этажи обрушилась в Ижевске днем в четверг; по последним данным, погибли пять человек, в том числе ребенок, в больнице остаются двое, местонахождение еще двоих неизвестно. Причиной обрушения, по предварительным данным, стал взрыв бытового газа.

По факту обрушения возбуждено уголовное дело о небезопасном проведении работ. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Владимир Путин проинформирован о ЧП в Ижевске. В городе введен режим чрезвычайной ситуации.

Обрушение

Сотрудники МЧС РФ на месте обрушения части жилого панельного дома по Удмуртской улице в Ижевске. 9 ноября 2017
© РИА Новости / Алексей Жуков
Перейти в фотобанк
Одна из пострадавших при обрушении дома в Ижевске скончалась в больнице
Обрушение дома произошло днем в четверг в центре Ижевска на углу улиц Удмуртская и 10 лет Октября. Полностью разрушены восемь квартир.

Обрушился девятиэтажный дом, который был построен 27 лет назад, в нем зарегистрированы порядка 550 человек.

Как рассказал представитель регионального главка МЧС России, в подъезде 31 квартира, разрушилось восемь квартир первого стояка подъезда, все квартиры трехкомнатные. По его словам, там проживало и прописано 28 человек, всего в подъезде прописано 96 человек.

Поисково-спасательные работы на месте обрушения будут вестись круглосуточно, заявил на селекторном совещании глава МЧС России Владимир Пучков. Дом будет обследован мобильным комплексом "Струна" для выявления характеристик его прочности. Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что решение о судьбе дома примут после обследования.

Пострадавшие и погибшие

Сотрудники МЧС РФ на месте обрушения части жилого панельного дома по Удмуртской улице в Ижевске. 9 ноября 2017
© РИА Новости / Алексей Жуков
Перейти в фотобанк
В Ижевске после обрушения жилого дома продолжают искать двоих человек
По последним данным, при обрушении погибли пять человек, в том числе один ребенок. Четверо извлечены из-под завалов, позже пострадавшая женщина скончалась в больнице. Опознание погибших начнется после завершения поисково-спасательной операции.

В больнице остаются двое пострадавших. По данным главы Удмуртии, они находятся в состоянии средней тяжести. Ранее в Минздраве Удмуртии сообщили, что двоих пострадавших медики уже отпустили из больницы, у них диагностировали резаные раны. Организацию медпомощи взял под контроль Минздрав РФ.

Почти все жильцы дома, по данным главы региона, уже расселены из пунктов временного размещения. Часть направлена в гостиницы, санатории, базы отдыха, часть разместились у родственников. Местонахождение двух человек неизвестно.

Бречалов заявил, что в регионе будет объявлен траур, но только после завершения поисково-спасательной операции.

Помощь

Часть жилого панельного дома №26 по Удмуртской улице обрушилась в Ижевске. 9 ноября 2017
© РИА Новости / Егор Авдеев
Перейти в фотобанк
Все пострадавшие при ЧП в Ижевске находятся в состоянии средней тяжести
Глава Удмуртии пообещал, что власти окажут всем жильцам обрушившегося дома финансовую и ресурсную помощь. В пятницу власти будут встречаться с жильцами и решать вопрос о выплате компенсаций.

МВД Удмуртии озаботилось экстренным восстановлением документов жителей дома. Власти пообещали, что жильцы смогут восстановить документы за сутки.

Администрация города Ижевска после обрушения открыла "горячую линию", на которую можно обратиться по любым возникшим вопросам: (3412) 41-41-98, 41-42-09.

Уголовное дело

Разбор завалов обрушившегося жилого панельного дома №26 по Удмуртской улице в Ижевске. 9 ноября 2017
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Опознание погибших в Ижевске начнется после завершения поисковой операции
Как сообщила представитель СК России Светлана Петренко, обрушение дома в Ижевске расследуется по статье "выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Максимальная санкция – лишение свободы на девять лет.

Петренко добавила, что по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина уголовное дело передано для расследования в третье следственное управление Главного следственного управления Следственного комитета России. Следователи-криминалисты центрального аппарата СК России направлены на место происшествия.

По предварительным данным, к обрушению привел взрыв бытового газа.

Риски может покрыть страховка

Пожарные автомашины у обрушившегося жилого панельного дома №26 по Удмуртской улице в Ижевске. 9 ноября 2017
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Траур в Ижевске объявят после завершения поисковой операции
Эксперты российского страхового рынка рассказали РИА Новости, что случаи, подобные обрушению жилого дома в Ижевске, обычно включены в перечень рисков по полисам добровольного страхования.

"Как правило, добровольные страховки покрывают риски, подобные тому, который реализовался в Ижевске", — отметил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.

По словам директора дирекции розничного бизнеса СПАО "Ингосстрах" Виталия Княгиничева, по умолчанию во все полисы страхования имущества взрыв бытового газа включен. "Поэтому, если есть обладатели полисов в этом доме, то они получат страховое возмещение", — сказал он, добавив, что ещё есть страхование от несчастного случая, и если среди пострадавших есть обладатели таких полисов, то они по лимиту свою выплату получат.

Разбор завалов обрушившегося жилого панельного дома №26 по Удмуртской улице в Ижевске. 9 ноября 2017
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Мужчина, считавшийся пропавшим при обрушении в Ижевске, был на работе
О праве на возмещение по полису добровольного страхования в таких случаях заявил и заместитель гендиректора по андеррайтингу страховой компании "Опора" Алексей Володяев.

Кроме того, по его словам, если обрушение действительно произошло в результате взрыва бытового газа и если взрыв имел место не по причине небрежности жильца, а из-за неисправности системы газоснабжения, то пострадавшие могут рассчитывать на страховое возмещение в рамках обязательного страхования гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты — это суммы до 2,025 миллиона рублей.

Отказываться не стоит

Момент взрыва и последствия обрушения жилого дома в Ижевске
© Ruptly МЧС России, YouTube/Пупырыч
Момент взрыва и последствия обрушения жилого дома в Ижевске
Первый замглавы думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, представляющий в ГД Удмуртскую республику, пообещал, что возьмет под контроль выяснение обстоятельств обрушения жилого дома в Ижевске. Он не исключил, что будут приняты дополнительные законодательные меры, но призвал до конца разобраться в ситуации.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев считает, что в жилых домах по возможности нужно переходить на электрическое оборудование взамен газового. При этом, как отмечает он, взрывы бытового газа часто происходят не из-за технических нарушений, а из-за человеческого фактора, поэтому нужно тщательно проводить профилактическую работу.

Первый зампред комиссии Общественной палаты по ЖКХ, строительству и дорогам Светлана Разворотнева отметила, что законодательство не может учесть человеческий фактор: собственники зачастую просто не пускают к себе домой проверяющие органы или не имеют возможности заменить газовые приборы.

Часть жилого панельного дома №26 по Удмуртской улице обрушилась в Ижевске. 9 ноября 2017
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в фотобанк
В Ижевске священники помогают пострадавшим при обрушении дома
"Газ взрывался, взрывается, и будет взрываться… Нужно устранять систему, при которой это становится возможным, но это на самом деле почти нереально", — добавила она.

Полностью отказываться от использования газа в жилых домах — неправильно, считает первый замглавы комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских. Он отметил, что использование газовой плиты обходится жителям дешевле, чем электрической. Ананских считает, что нужно уделить внимание информированию населения.

"Проблема в том, что у нас зачастую люди не думают о возможных последствиях, когда греют газом у себя все что угодно. Наверное, здесь необходимо усилить информационную работу по поводу всех возможных последствий", — отметил он.

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© Ruptly МЧС России, YouTube/Пупырыч
Момент взрыва и последствия обрушения жилого дома в Ижевске
Комментировать
Происшествия
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена