В Удмуртии объявят траур по погибшим при обрушении дома в Ижевске

ИЖЕВСК, 9 ноя — РИА Новости. Траур по погибшим в результате обрушения жилого дома в Удмуртии будет объявлен после завершения поисково-спасательной операции, сообщил журналистам глава региона Александр Бречалов.

"Будет, но вы понимаете, с точки зрения этики нам нужно сейчас закончить поисково-спасательную операцию", — ответил Бречалов на вопрос, будет ли в регионе объявлен траур по погибшим.

По информации МЧС, при обрушении части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж были полностью разрушены восемь квартир. По данным минздрава Удмуртии, погибли три человека, еще четверо, в том числе спасатель, пострадали. По предварительной версии, причиной обрушения стал взрыв бытового газа.