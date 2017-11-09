В храмах Удмуртии пройдут панихиды по погибшим при обрушении дома в Ижевске

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В храмах Удмуртии в пятницу помолятся об упокоении погибших и выздоровлении пострадавших при частичном обрушении жилого дома в Ижевске, говорится в сообщении пресс-службы Ижевской епархии.

"Завтра, 10 ноября, по благословению митрополита Ижевского и Удмуртского Викторина, во всех храмах Ижевской и Удмуртской епархии помолятся об упокоении погибших при обрушении жилого дома на перекрестке улиц Удмуртская и 10 лет Октября в г. Ижевске. Также в храмах вознесут молитвы о здравии и скорейшем выздоровлении пострадавших", — говорится в сообщении пресс-службы.

По информации МЧС, при обрушении части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж полностью разрушены 8 квартир. По последним данным, погибли четыре человека, пострадали еще четверо. По предварительной версии, причиной обрушения стал взрыв бытового газа.