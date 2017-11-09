В Ижевске спасатели морозной ночью продолжат искать людей под завалами

УФА, 9 ноя — РИА Новости. Спасатели ночью продолжат поиски людей под завалами частично обрушившегося дома в Ижевске, где ожидаются морозы до минус пяти градусов по Цельсию, сообщил РИА Новости представитель поисково-спасательной службы города Ижевска.

"Сейчас все специалисты нашего ведомства находятся на месте ликвидации. Место разбора освещено, и спасатели будут продолжать разбирать завалы ночью", — сообщил собеседник.

По данным синоптиков, в ночь на 10 ноября в Ижевске ожидается небольшой снег, ветер до 10 метров в секунду, ночью температура воздуха понизится до —5.

По информации МЧС, при обрушении части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж полностью разрушены 8 квартир. По последним данным, погибли четыре человека, пострадали еще четверо. По предварительной версии, причиной обрушения стал взрыв бытового газа.