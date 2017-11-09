Одна из пострадавших в Ижевске находится в тяжелом состоянии

Сотрудники МЧС РФ на месте обрушения части жилого панельного дома по Удмуртской улице в Ижевске. 9 ноября 2017

Сотрудники МЧС РФ на месте обрушения части жилого панельного дома по Удмуртской улице в Ижевске. 9 ноября 2017

УФА, 9 ноя — РИА Новости. Одна из пострадавших при частичном обрушении жилого дома в Ижевске находится в тяжелом состоянии, сейчас ее диагностируют в операционном отделе больницы, сообщил РИА Новости представитель Минздрава Удмуртии.

"Пострадавшей женщине 42 года. Сейчас ее диагностируют врачи операционного блока Республиканской клинической больницы. Известно, что ее состояние тяжелое, о прогнозах и травмах, которые она получила, можно будет сказать после полного обследования", — сообщил РИА Новости представитель минздрава региона.

Ранее представитель Центрального регионального центра МЧС РФ сообщил агентству об обрушении части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж, полностью разрушены 8 квартир. По предварительной версии, причиной обрушения стал взрыв бытового газа.