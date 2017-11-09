При частичном обрушении дома в Ижевске погиб ребенок

УФА, 9 ноя — РИА Новости. Среди троих погибших при частичном обрушении жилого дома в Ижевске один ребенок, сообщил журналистам глава Удмуртии Александр Бречалов.

По данным представителя Минздрава Удмуртии, еще четыре человека пострадали. Среди них два подростка, женщина 55 лет и сотрудник МЧС, проводивший спасательные работы на месте обрушения.

Часть девятиэтажного жилого дома на Удмуртской улице обрушилась в четверг вечером. Полностью разрушены восемь квартир, где жили 28 человек. По предварительным данным, подъезд дома рухнул из-за взрыва бытового газа.

Жителей дома эвакуировали. Спасатели продолжают разбирать завалы, под которыми могут находиться люди.

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