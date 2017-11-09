Обрушение дома в Ижевске: трое погибли, спасатели ищут людей под завалами

Сотрудники МЧС РФ на месте обрушения части жилого панельного дома по Удмуртской улице в Ижевске. 9 ноября 2017

Сотрудники МЧС РФ на месте обрушения части жилого панельного дома по Удмуртской улице в Ижевске. 9 ноября 2017

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Часть жилого дома обрушилась с первого по девятый этажи в Ижевске, на данный момент сообщается о трех погибших и нескольких пострадавших; по предварительным данным, причиной обрушения стал взрыв бытового газа. На месте ЧП работают службы экстренного реагирования, под завалами остаются люди.

По факту обрушения возбуждено уголовное дело о небезопасном проведении работ. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Владимир Путин проинформирован о ЧП в Ижевске.

Обрушение

Об обрушении сообщил РИА Новости представитель Центрального регионального центра МЧС РФ.

"Есть информация об обрушении части здания с первого по девятый этажи, есть пострадавшие. Причина ЧП выясняется", — сказал собеседник агентства.

Как уточнил РИА Новости источник в экстренных службах, обрушение произошло в доме 36 по Удмуртской улице. По данным источника РИА Новости в экстренных службах региона, обрушившийся девятиэтажный жилой дом в Ижевске был построен 27 лет назад, в нем были зарегистрированы порядка 550 человек.

По данным МЧС, на месте работают более 400 спасателей и сотрудников других структур, а также свыше 100 единиц техники.

Все жильцы дома эвакуированы, сообщил РИА Новости представитель Центрального регионального центра МЧС РФ. По его словам, людей планируется размещать в гимназии N83 и школе N86.

В частично обрушившемся доме расположен центр развития "Эрудит", в момент ЧП в нем шли занятия. Как сообщила РИА Новости представитель центра, ни дети, ни сама школа не пострадали. Детей, которых было не очень много, сразу же эвакуировали.

Как сообщил в ходе селекторного совещания представитель регионального главка МЧС России, в подъезде 31 квартира, разрушилось 8 квартир первого стояка подъезда, все квартиры трехкомнатные. По его словам, проживало и прописано в данном стояке 28 человек, всего в подъезде прописано 96 человек.

"Под завалами находятся (люди – ред.), продолжаются поиски, и наши собаки-кинологи показали, есть еще живые", — сказал он.

Поисково-спасательные работы на месте обрушения будут вестись круглосуточно, заявил на селекторном совещании глава МЧС России Владимир Пучков. Дом будет обследован мобильным комплексом "Струна" для выявления характеристик его прочности, что поможет принять решение о его дальнейшей судьбе.

Как сообщил РИА Новости представитель Сибирского регионального центра МЧС РФ, сто спасателей готовятся к вылету из Красноярска в Ижевск помогать в разборе завалов. По его словам, на борту готового к вылету самолета находится аварийно-спасательное оборудование, световые башни, беспилотные летательные аппараты, а также необходимое снаряжение и имущество.

Кроме того, на место уже выехали спасатели из Башкирии и Пермского края.

Путину, который в четверг встречался в Челябинске с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщили об аварии в Ижевске.

"Да, конечно, президент проинформирован", — сказал журналистам Песков.

Пострадавшие и погибшие



При обрушении погибли три человека, сообщил представитель регионального главка МЧС.

"По состоянию на 19 часов мск трое погибших, трое пострадавших", — сказал представитель регионального главка ведомства.

В минздраве Удмуртии сообщили о троих погибших и четверых пострадавших. Как рассказал РИА Новости представитель регионального ведомства, пострадали два подростка, женщина 55 лет и сотрудник МЧС, который получил травмы при проведении аварийных работ.

До этого было известно о двух погибших и двух пострадавших. При этом, как сообщала РИА Новости заместитель министра здравоохранения Удмуртии Татьяна Демина, медики осмотрели двоих пострадавших при частичном обрушении жилого дома в Ижевске и отпустили их из больницы, у них диагностированы резаные раны.

Возбуждено уголовное дело



Как сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, обрушение дома в Ижевске расследуется по статье "выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Петренко добавила, что по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина уголовное дело передано для расследования в третье следственное управление Главного следственного управления Следственного комитета России.

По ее словам, в пятницу в доме на перекрестке улиц 10 лет Октября и Удмуртской города Ижевска, по предварительным данным, произошел взрыв бытового газа, что и привело к обрушению одного из подъездов с первого по девятый этаж.

"На место происшествия уже направлены следователи-криминалисты центрального аппарата СК России, имеющие опыт расследования таких преступлений. В рамках расследования следователи детально разберутся во всех обстоятельствах произошедшего и примут все необходимые меры к установлению лиц, чьи действия повлекли трагические последствия", — добавила Петренко.

Очевидцы: был запах газа



Версию о взрыве бытового газа озвучил ранее и источник РИА Новости в экстренных службах республики. Об этом говорят и очевидцы. Так, Станислав сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что, проезжая мимо дома, остановился на светофоре и услышал громкий хлопок, после которого началось сильное задымление.

"Нам показалось, что это был газ бытовой, потому что взрыв был специфический – сильный хлопок. И вспышка была не такая большая, и пожара как такового не было. Когда уже все обвалилось, небольшой был пожар", — рассказал он.

Еще один очевидец, представившийся Даниилом, рассказал, что также проезжал в момент обрушения на автомобиле мимо места ЧП.

"Стояли на перекрестке, на светофоре, и на наших глазах произошло обрушение дома. Сразу же почувствовали запах газа. Скорее всего, был взрыв газа в какой-то из квартир. То есть подъезд сложился как карточный домик", — рассказал он.

Помощь жильцам



Власти оказывают всю необходимую помощь после частичного обрушения жилого дома, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" глава Удмуртии Александр Бречалов. Он рассказал, что все жильцы были эвакуированы сначала в две близлежащие школы, где есть все условия для того, чтобы они провели там ночь. Параллельно ведется размещение жильцов в близлежащих пансионатах и домах отдыха.

По словам Бречалова, развернута служба психологической помощи, Первая республиканская больница готова к принятию пострадавших.

"Все необходимые меры поддержки сейчас нами оказываются", — подчеркнул глава региона.

В настоящий момент МВД Удмуртии решает вопрос об экстренном восстановлении документов жителей дома.

Администрация города Ижевска после обрушения открыла "горячую линию", на которую можно обратиться по любым возникшим вопросам, сообщается на сайте УМВД России по городу.

"Администрацией города Ижевска открыта горячая телефонная линия по ситуации со взрывом бытового газа в жилом многоквартирном доме №261 по улице Удмуртской города Ижевска", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по всем вопросам необходимо обращаться по телефонам: (3412)41-41-98, 41-42-09.