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Происшествия

Обрушение дома в Ижевске: трое погибли, спасатели ищут людей под завалами

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Главное за 9 ноября 2017 года (8)
19:3809.11.2017
(обновлено: 21:15 09.11.2017)
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© РИА Новости / Алексей ЖуковПерейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ на месте обрушения части жилого панельного дома по Удмуртской улице в Ижевске. 9 ноября 2017Сотрудники МЧС РФ на месте обрушения части жилого панельного дома по Удмуртской улице в Ижевске. 9 ноября 2017
© РИА Новости / Алексей Жуков
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Часть жилого дома обрушилась с первого по девятый этажи в Ижевске, на данный момент сообщается о трех погибших и нескольких пострадавших; по предварительным данным, причиной обрушения стал взрыв бытового газа. На месте ЧП работают службы экстренного реагирования, под завалами остаются люди.

Обрушение части жилого дома в Ижевске. 9 ноября 2017
© Фото : susanin.news/Александр Барышников
В жилом доме в Ижевске обрушились девять этажей

По факту обрушения возбуждено уголовное дело о небезопасном проведении работ. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Владимир Путин проинформирован о ЧП в Ижевске.

Обрушение

Об обрушении сообщил РИА Новости представитель Центрального регионального центра МЧС РФ.

"Есть информация об обрушении части здания с первого по девятый этажи, есть пострадавшие. Причина ЧП выясняется", — сказал собеседник агентства.

Как уточнил РИА Новости источник в экстренных службах, обрушение произошло в доме 36 по Удмуртской улице. По данным источника РИА Новости в экстренных службах региона, обрушившийся девятиэтажный жилой дом в Ижевске был построен 27 лет назад, в нем были зарегистрированы порядка 550 человек.

Обрушение части жилого дома в Ижевске. 9 ноября 2017
© Фото : аккаунт Наталии Лебедевой Вконтакте
Предварительной причиной обрушения части дома в Ижевске стал взрыв газа

По данным МЧС, на месте работают более 400 спасателей и сотрудников других структур, а также свыше 100 единиц техники.

Все жильцы дома эвакуированы, сообщил РИА Новости представитель Центрального регионального центра МЧС РФ. По его словам, людей планируется размещать в гимназии N83 и школе N86.

В частично обрушившемся доме расположен центр развития "Эрудит", в момент ЧП в нем шли занятия. Как сообщила РИА Новости представитель центра, ни дети, ни сама школа не пострадали. Детей, которых было не очень много, сразу же эвакуировали.

Как сообщил в ходе селекторного совещания представитель регионального главка МЧС России, в подъезде 31 квартира, разрушилось 8 квартир первого стояка подъезда, все квартиры трехкомнатные. По его словам, проживало и прописано в данном стояке 28 человек, всего в подъезде прописано 96 человек.

Часть жилого дома обрушилась в Ижевске. 9 ноября 2017
© РИА Новости / Максим Авдеев
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Глава Удмуртии выехал на место обрушения части дома в Ижевске

"Под завалами находятся (люди – ред.), продолжаются поиски, и наши собаки-кинологи показали, есть еще живые", — сказал он.

Поисково-спасательные работы на месте обрушения будут вестись круглосуточно, заявил на селекторном совещании глава МЧС России Владимир Пучков. Дом будет обследован мобильным комплексом "Струна" для выявления характеристик его прочности, что поможет принять решение о его дальнейшей судьбе.

Как сообщил РИА Новости представитель Сибирского регионального центра МЧС РФ, сто спасателей готовятся к вылету из Красноярска в Ижевск помогать в разборе завалов. По его словам, на борту готового к вылету самолета находится аварийно-спасательное оборудование, световые башни, беспилотные летательные аппараты, а также необходимое снаряжение и имущество.

Первые кадры с места обрушения многоэтажки в Ижевске
© РИА Новости / Егор АвдеевПерейти в фотобанкЧасть жилого панельного дома №26 по Удмуртской улице обрушилась в четверг Ижевске.Часть жилого панельного дома №26 по Удмуртской улице обрушилась в Ижевске
© РИА Новости / Егор Авдеев
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Часть жилого панельного дома №26 по Удмуртской улице обрушилась в четверг Ижевске.
© РИА Новости / Сергей КузнецовПерейти в фотобанкПо словам одного из очевидцев произошедшего, сначала он увидел вспышку, а после этого услышал хлопок, напоминавший взрыв бытового газа. Другой свидетель обрушения рассказал, что подъезд дома после взрыва сложился как карточный домик.Часть жилого панельного дома №26 по Удмуртской улице обрушилась в Ижевске. 9 ноября 2017
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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По словам одного из очевидцев произошедшего, сначала он увидел вспышку, а после этого услышал хлопок, напоминавший взрыв бытового газа. Другой свидетель обрушения рассказал, что подъезд дома после взрыва сложился как карточный домик.
© РИА Новости / Сергей КузнецовПерейти в фотобанкВсего при взрыве дома было разрушено восемь квартир, находящихся с первого по девятый этаж, где проживали 28 человек.Обрушение жилого дома в Ижевске. 9 ноября 2017
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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Всего при взрыве дома было разрушено восемь квартир, находящихся с первого по девятый этаж, где проживали 28 человек.
© Фото : аккаунт Наталии Лебедевой ВконтактеПока известно о трех погибших, и четырех пострадавших в результате обрушения здания.Обрушение части жилого дома в Ижевске. 9 ноября 2017
© Фото : аккаунт Наталии Лебедевой Вконтакте
Пока известно о трех погибших, и четырех пострадавших в результате обрушения здания.
© РИА Новости / Сергей КузнецовПерейти в фотобанкПострадавших при обрушении направляют в Республиканскую клиническую больницу.Часть жилого панельного дома №26 по Удмуртской улице обрушилась в Ижевске. 9 ноября 2017
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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Пострадавших при обрушении направляют в Республиканскую клиническую больницу.
© РИА Новости / Сергей КузнецовПерейти в фотобанкНа данный момент на месте происшествия работают спасатели и следственно-оперативная группа. Уже возбуждено уголовное дело.Обрушение жилого дома в Ижевске. 9 ноября 2017
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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На данный момент на месте происшествия работают спасатели и следственно-оперативная группа. Уже возбуждено уголовное дело.
© РИА Новости / Сергей КузнецовПерейти в фотобанкВ МЧС предполагают, что под завалами могут оставаться люди, поэтому поисково-спасательные работы на месте обрушения будут вестись в круглосуточном режиме.Часть жилого панельного дома №26 по Удмуртской улице обрушилась в Ижевске. 9 ноября 2017
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в фотобанк
В МЧС предполагают, что под завалами могут оставаться люди, поэтому поисково-спасательные работы на месте обрушения будут вестись в круглосуточном режиме.
© РИА Новости / Сергей КузнецовПерейти в фотобанкАдминистрация Ижевска после инцидента открыла горячую телефонную линию, на которую жители города могут обратиться по любым возникшим вопросам.Часть жилого панельного дома №26 по Удмуртской улице обрушилась в Ижевске. 9 ноября 2017
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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Администрация Ижевска после инцидента открыла горячую телефонную линию, на которую жители города могут обратиться по любым возникшим вопросам.
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Кроме того, на место уже выехали спасатели из Башкирии и Пермского края.

Путину, который в четверг встречался в Челябинске с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщили об аварии в Ижевске.

"Да, конечно, президент проинформирован", — сказал журналистам Песков.

Обрушение части жилого дома в Ижевске. 9 ноября 2017
© Фото : аккаунт Наталии Лебедевой Вконтакте
После обрушения дома в Ижевске возбудили дело

Пострадавшие и погибшие

При обрушении погибли три человека, сообщил представитель регионального главка МЧС.

"По состоянию на 19 часов мск трое погибших, трое пострадавших", — сказал представитель регионального главка ведомства.

В минздраве Удмуртии сообщили о троих погибших и четверых пострадавших. Как рассказал РИА Новости представитель регионального ведомства, пострадали два подростка, женщина 55 лет и сотрудник МЧС, который получил травмы при проведении аварийных работ.

До этого было известно о двух погибших и двух пострадавших. При этом, как сообщала РИА Новости заместитель министра здравоохранения Удмуртии Татьяна Демина, медики осмотрели двоих пострадавших при частичном обрушении жилого дома в Ижевске и отпустили их из больницы, у них диагностированы резаные раны.

Карета скорой помощи. Архивное фото
© РИА Новости / Юрий Лашов
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Пострадавших при обрушении части дома в Ижевске направляют в РКБ

Возбуждено уголовное дело

Как сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, обрушение дома в Ижевске расследуется по статье "выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Петренко добавила, что по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина уголовное дело передано для расследования в третье следственное управление Главного следственного управления Следственного комитета России.

По ее словам, в пятницу в доме на перекрестке улиц 10 лет Октября и Удмуртской города Ижевска, по предварительным данным, произошел взрыв бытового газа, что и привело к обрушению одного из подъездов с первого по девятый этаж.

"На место происшествия уже направлены следователи-криминалисты центрального аппарата СК России, имеющие опыт расследования таких преступлений. В рамках расследования следователи детально разберутся во всех обстоятельствах произошедшего и примут все необходимые меры к установлению лиц, чьи действия повлекли трагические последствия", — добавила Петренко.

Обрушение части жилого дома в Ижевске. 9 ноября 2017
© Фото : аккаунт Наталии Лебедевой Вконтакте
В Ижевске водителей попросили изменить маршруты из-за обрушения части дома

Очевидцы: был запах газа

Версию о взрыве бытового газа озвучил ранее и источник РИА Новости в экстренных службах республики. Об этом говорят и очевидцы. Так, Станислав сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что, проезжая мимо дома, остановился на светофоре и услышал громкий хлопок, после которого началось сильное задымление.

"Нам показалось, что это был газ бытовой, потому что взрыв был специфический – сильный хлопок. И вспышка была не такая большая, и пожара как такового не было. Когда уже все обвалилось, небольшой был пожар", — рассказал он.

Еще один очевидец, представившийся Даниилом, рассказал, что также проезжал в момент обрушения на автомобиле мимо места ЧП.

"Стояли на перекрестке, на светофоре, и на наших глазах произошло обрушение дома. Сразу же почувствовали запах газа. Скорее всего, был взрыв газа в какой-то из квартир. То есть подъезд сложился как карточный домик", — рассказал он.

Часть жилого панельного дома №26 по Удмуртской улице обрушилась в Ижевске. 9 ноября 2017
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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Число жертв обрушения дома в Ижевске возросло до трех человек

Помощь жильцам

Власти оказывают всю необходимую помощь после частичного обрушения жилого дома, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" глава Удмуртии Александр Бречалов. Он рассказал, что все жильцы были эвакуированы сначала в две близлежащие школы, где есть все условия для того, чтобы они провели там ночь. Параллельно ведется размещение жильцов в близлежащих пансионатах и домах отдыха.

По словам Бречалова, развернута служба психологической помощи, Первая республиканская больница готова к принятию пострадавших.

"Все необходимые меры поддержки сейчас нами оказываются", — подчеркнул глава региона.

В настоящий момент МВД Удмуртии решает вопрос об экстренном восстановлении документов жителей дома.

Газовые конфорки. Архивное фото
© Fotolia / pioregur
ОП: законодательство по бытовому газу не может учесть человеческий фактор

Администрация города Ижевска после обрушения открыла "горячую линию", на которую можно обратиться по любым возникшим вопросам, сообщается на сайте УМВД России по городу.

"Администрацией города Ижевска открыта горячая телефонная линия по ситуации со взрывом бытового газа в жилом многоквартирном доме №261 по улице Удмуртской города Ижевска", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по всем вопросам необходимо обращаться по телефонам: (3412)41-41-98, 41-42-09.

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© Ruptly МЧС России
Очевидцы рассказали о первых моментах после обрушения жилого дома в Ижевске
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