В Ижевске при разборе завалов обрушившегося дома пострадал сотрудник МЧС

Разбор завалов обрушившегося жилого панельного дома №26 по Удмуртской улице в Ижевске. 9 ноября 2017

Разбор завалов обрушившегося жилого панельного дома №26 по Удмуртской улице в Ижевске. 9 ноября 2017

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 ноя – РИА Новости. При разборе завалов обрушившегося дома в Ижевске получил травмы один из спасателей, сообщили РИА Новости в республиканском Центре медицины катастроф.

"К нам доставили пострадавшего при разборе завалов сотрудника МЧС, у него закрытый перелом и рваные раны пальцев левой кисти", — сказал собеседник агентства.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly МЧС России Очевидцы рассказали о первых моментах после обрушения жилого дома в Ижевске

Подъезд девятиэтажного жилого дома обрушился в Ижевске в четверг вечером. Полностью разрушены восемь квартир. По последним данным, погибли два человека, еще двое пострадали.

Под завалами еще могут оставаться люди, спасатели продолжают поиски.

Следователи возбудили уголовное дело. По предварительной версии, причиной обрушения стал взрыв бытового газа.



